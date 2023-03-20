Візит китайського лідера в Москву до останнього виглядав великим челенджем для України: очікувалося, що Сі підкине фюреру зброї. Натомість ця поїздка може обернутися великим приниженням для самого фігуранта Гааги, і зафіксує його васальне становище.

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Експерти прогнозують, що Піднебесна проігнорує запити кремля на постачання важкої техніки, арти та БК.

Пекін не бажає забігати у санкційний тунель, в якому приречено рухаються Іран, Північна Корея, а тепер і мордор.

КНР буде настільки стратегічно близьким до русні, наскільки США та Європа блокуватимуть його шлях до глобального лідерства. Зараз Сі пробує налагодити взаємини бодай з Європою. Для цього слід утримати статус нейтрального посередника у російсько-українському "конфлікті".

Пекін планує посилити політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від Китаю.

Компартія розраховує отримати пріоритетний доступ до ресурсів російських регіонів, зокрема Сибіру, Арктики та Далекого Сходу. Насамперед йдеться про нафтогазовий сектор.

КНР нав’язує кремлеві розширення логістичних маршрутів між державами. Мова і про активніше використання російських морських портів (що дозволить спільне освоєння Арктики), і про зведення залізниці з КНР в багату на ресурси Якутію. Кремлівські блазні вже заявили, що розвиток логістики призведе до "часткової втрати російського суверенітету на користь Китаю".

Пекін очікує на певні військові технології, якими русня раніше не ділилася. Серед них – гіперзвукова зброя, космічні та авіаційні розробки. Протягом 2016-21 років Московія забезпечувала 81% імпорту озброєнь.

Підходи Пекіна багато в чому копіюють іранську стратегію. Сі Цзіньпін ініціюватиме підписання аналога т.зв. "великої 25-річної угоди" Китаю з Іраном. Вона укладена 2021 р. і передбачає інвестування упродовж 25 років $400 млрд. в економіку ІРІ в обмін на постачання нафти.

Колапс московитської економіки від західних санкцій не відповідає інтересам Китаю, а прихід у кремль прозахідного лідера стане для КНР "стратегічним провалом". Цю корову Пекін налаштований доїти сам, піклуючись, аби вона не відкинула копита. Політично, Московія перетворюється на васала піднебесної.

З одного боку, Пекін не визнає домагань Москви на Крим, китайські компанії уникають відкритого порушення міжнародних санкцій, введених проти Росії з 2014 року.

З іншого, Китай не лише купує нафту, але таємно постачає Москві передові технології, мікрочипи, які можуть використовуватися у воєнних цілях. Сі має прямий інтерес в підтримуванні цієї слабкої російської влади. Якщо для цього потрібно роздмухувати полумʼя війни, то Пекін це робитиме.

Так виглядала ситуація напередодні візиту китайського лідера до Москви. Як воно вийде насправді - подивимося. Підписуйтеся на "Орестократію". (https://t.me/orestokratiia)