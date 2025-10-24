Швеция передала Украине автомобили для поддержки ветеранов и ВПЛ: какие громады их получат. Фото

В рамках программы помощи Украине Polaris Швеция передала первые пять автомобилей со специальным оборудованием "для усиления способности громад предоставлять мобильные административные и социальные услуги". В первую очередь эти машины будут задействованы для выездного обслуживания внутренне перемещенных лиц и ветеранов, а также для предоставления публичных и социальных услуг в прифронтовых, самых отдаленных и малонаселенных населенных пунктах общин.

Сейчас указанные автомобили получило военное руководство Сум, Миргорода, Александривска, Коропа и Херсона. Министерство развития общин и территорий Украины отмечает, что в целом определены "16 потенциальных реципиентов" получения такой помощи, поэтому позже такие машины будут и для них.

О чем речь

Программа Polaris "Поддержка многоуровневого управления в Украине" финансируется правительством Швеции и направлена как на краткосрочную, так и на долгосрочную поддержку, фокусируясь на решении потребностей системы многоуровневого управления, параллельно усиливая способность общин предоставлять публичные услуги и принимать непосредственное участие в процессах восстановления и реконструкции, в соответствии с требованиями вступления в ЕС.

Программа состоит из двух компонентов: один сотрудничает с национальными субъектами и вопросами политики, а второй оказывает непосредственную поддержку местному самоуправлению.

Кроме того, Программа охватывает пять тематических направлений: образование, финансовая децентрализация и бюджетирование, административные услуги, восстановление под руководством местных властей, международное сотрудничество общин.

Отдельно через программу Polaris предоставляется материальная поддержка для кризисных потребностей громад.

Что говорят чиновники

"Эта помощь чрезвычайно важна для людей, живущих в тех населенных пунктах, которые больше всего страдают от вызовов войны. Должны обеспечить предоставление базовых публичных услуг также для тех, кто живет далеко от административных центров", – сказал заместитель министра развития общин Алексей Рябикин.

Всего на получение таких авто было подано 166 заявок от общин из 12 областей. В министерстве из указанных заявок "сформировали перечень 16 потенциальных реципиентов", из которых девять оказались "в первой группе приоритетности" и семь во второй.

Как сообщал OBOZ.UA, эти машины далеко не единственная помощь Украине от Швеции. Недавно президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству двух стран в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen.

По словам президента, Украина сознательно определила истребители JAS 39 Gripen приоритетом в усилении своего воздушного флота. Этот выбор сделан после сравнения различных платформ и с учетом стратегических потребностей армии.

