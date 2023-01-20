Штайнмайер вступился за Шольца, который тянет с поставками оружия для Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался в поддержку подхода Берлина к передаче военной помощи Киеву и позиции канцлера Олафа Шольца. Политик считает, что ФРГ поддерживает Украину "существенно и постоянно".

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Такое мнение он выразил в комментарии изданию Wirtschaftswoche. Федеральный президент не видит ничего плохого в осторожном подходе немецкого правительства к передаче Силам обороны Украины тяжелого вооружения, хотя многие источники говорят о возможной эскалации и новом масштабном наступлении войск РФ.

Штайнмайер сказал: каждый ответственный политик должен задаться вопросом, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. "Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки", – заявил он.

В то же время президент указал на ошибки Берлина в отношении российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Германия ошибочно не осознавала, "насколько радикально Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует политическим, социальным и экономическим разорением своей страны".

Штайнмайер призвал делать выводы из того факта, что глава Кремля объявил Запад своим врагом.

Добавим, что указанная публикация немецкого СМИ появилась 20 января – в день проведения встречи стран – союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" (Германия). Ожидается, что именно на этом совещании ФРГ должна решить вопрос поставки Украине танков немецкого производства.

Это уже восьмая встреча в формате "Рамштайн" после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как писал OBOZREVATEL:

– 19 января в Бундестаге не смогли проголосовать за поставки украинской армии танков Leopard. Предложение партии ХДС/ХСС не нашло поддержки большинства. Поэтому документ отправили в Комитет по иностранным делам ФРГ для дальнейшего обсуждения.

– Накануне Шольц заявлял о готовности отправить Украине танки, но только после того, как США согласятся передать свои танки американского производства.

– После этого новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил противоположное: Украина может получить боевые машины Leopard 2 без привязки к поставке танков M1 Abrams Америкой.

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