Шольц рассказал, что его удержало от передачи Украине танков Leopard: кто тот поляк, неизвестно

В пятницу, 13 января, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его удержало от передачи Украине танков Leopard. Он рассказал о поляке, который остановил его во время пробежки и поблагодарил за то, что политик "не позволил польскому правительству свести его с ума".

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Такую историю Шольц рассказал во время заседания парламентской группы СДПГ, сообщило издание Spiegel. Он подчеркнул, что в последнее время было слишком много дебатов на эту тему и все слишком суматошно, но Германия, вместе с Великобританией, является вторым по величине поставщиком оружия после США, и он будет продолжать сопротивляться искушению поспешить без согласования. Многие граждане поддерживают его курс, уверен канцлер.

Напомним: Польша заявила о готовности передать Украине роту танков Leopard. Снабжение состоится в рамках международной коалиции. Для старта поставок этой техники необходимо коллегиальное решение других партнеров.

По словам президента страны Анджея Дуды, рота танков Leopard, которую Варшава передает Украине, – это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать большое танковое подразделение.

"Мы будем добиваться на международной арене, чтобы эта коалиция была создана целым рядом стран, которые будут вносить свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять "Леопарды" Украине, или же предоставит их сама;

– в Германии заявили, что не получали официальных запросов от других стран по поставке Украине танков Leopard. Прежде, чем передавать оружие, страна должна посоветоваться с партнерами.

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