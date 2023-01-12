Международная коалиция сможет создать большое танковое подразделение: Дуда о Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рота танков Leopard, которую Варшава передает Украине, это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать большое танковое подразделение.

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Для этого партнеры Украины должны объединиться в международную коалицию. Об этом Дуда сказал во время выступления по возвращении в Польшу, передает PolskieRadio24.

"Мы будем добиваться на международной арене, чтобы эта коалиция была создана целым рядом стран, которые будут вносить свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", – отметил он.

Если таких рот танков, которую передадут поляки, будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большее подразделение. Оно будет иметь большое военное значение в обороне Украины, объяснил Дуда.

Он выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать "серьезное препятствие, железную стену для российской агрессии против Украины".

Президент также уточнил, какие именно танки передаст Польша Украине – Leopard 2 в версии А4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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