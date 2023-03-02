Шольц раскритиковал противников военной помощи Украины и напомнил о Буче и Мариуполе

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал противников военной помощи Украины. Он заявил, что без нее не достичь мира, и напомнил о военных преступлениях РФ в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

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Об этом Шольц заявил 2 марта в своей речи в Бундестаге. "Вы не достигнете мира, если будете кричать "больше никаких войн" в Берлине и в то же время требовать, чтобы все поставки вооружений в Украину были прекращены", – сказал канцлер, обращаясь к немецкому парламенту.

По словам Шольца, известно, какая судьба ждет украинский народ в российской оккупации.

Политик напомнил о действиях оккупационных войск РФ в Буче, Краматорске, Изюме, Мариуполе, "где солдаты Путина причинили непостижимые страдания мирному населению Украины и совершили самые ужасные из военных преступлений".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии предупредили Китай о последствиях возможной передачи дронов РФ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что военная помощь агрессору нарушит международное право.