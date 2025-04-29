Сестра главного переговорщика Путина тайно приезжала в Украину: всплыли подробности

Сестра главного переговорщика российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину в феврале этого года. На территорию нашего государства она въехала по паспорту США.

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В Украине Наталья Дмитриева провела трое суток и покинула страну за несколько дней до первой встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии. Об этом пишет журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники.

"Наталья Дмитриева, сестра главного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, приехала в Украину недавно в феврале 2025 года — по американскому паспорту, как мне подтвердили несколько источников. Пограничные записи показывают, что Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала из нее 12 февраля, всего за несколько дней до того, как в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между Россией и США о возможном урегулировании в Украине... Деятельность Натальи в Украине и цель ее поездки неизвестны", – говорится в сообщении.

Ливингстон добавила, что один из источников рассказал: Наталья Дмитриева вместе с матерью, Тамарой Шевченко, покинула Украину в начале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ. У обеих женщин ранее были украинские паспорта, однако после февраля 2022 года приезжали в Украину по паспортам США.

Откуда родственники путинского переговорщика взяли паспорта США и живут ли они в этой стране постоянно – журналистка установить не смогла.

"Также похоже, что семья Дмитриевых может обладать большими активами в Европе и Украине, чем было известно ранее", – предположила Ливингстон.

Журналистка также напомнила, что до вхождения в ближайшее окружение Путина Кирилл Дмитриев более 10 лет прожил в США. Там он получил дипломы Стэнфордского и Гарвардского университетов. Однако в высшие эшелоны российской власти он попал не благодаря престижному образованию – или, по крайней мере, далеко не только лишь благодаря ей.

"Его жена является близкой подругой дочери Путина, а сам Дмитриев годами пользуется глубоким доверием Кремля. Сейчас он руководит Российским фондом прямых инвестиций и играет ключевую роль, представляя Москву в мирных переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой – роль, которая опиралась на его бизнес. Хотя связи Кирилла с США хорошо известны, очевидный статус американских граждан его сестры и матери новый. Последние визиты Натальи в Украину тоже неожиданны", – отметила Ливингстон, анонсировав уже в ближайшее время обнародование больше деталей по поводу родственников Дмитриева и их связей с Украиной и США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего спецпосланник Путина Дмитриев летал в США в начале апреля. По его словам, среди ключевых задач, которые Кремль ставил перед Дмитриевым, могло быть обсуждение с представителями администрации Дональда Трампа – снятие санкций и вывод 300 млрд долларов замороженных российских активов.

Зеленский добавил, что россияне россияне предлагали разным странам приобрести на эту сумму разную продукцию, в том числе высокотехнологичную, чтобы таким образом вывести средства.

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