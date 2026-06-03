Болотные чудовища даже не представляют, какая кара их ждет. В ночь на 2 июня по Украине было выпущено 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 642 вражеские цели. Однако, к сожалению, зафиксированы попадания в различных локациях.

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По состоянию на сейчас известно об около 20 погибших и десятках раненых, в том числе детей.

Это и другие преступления не останутся без наказания. Агрессор стремительно приближается к моменту, когда слово "ответственность" приобретет вполне конкретный смысл для миллионов россиян. Крот истории роет не быстро, но он не останавливается.

Террористические атаки лишены военного смысла. Удары по гражданскому населению и инфраструктуре не улучшают для оккупантов ситуацию на фронте и не способны сломать моральный дух украинцев. Наоборот – они только делают нас более закаленными, сплоченными и целеустремленными. Более того, такое преступление ухудшает положение агрессора на мировой арене.

После каждой комбинированной атаки украинская дипломатия получает дополнительные аргументы для усиления международной поддержки, санкционного давления и военной помощи. Речь идет не только об официальных обращениях Президента Украины или дипломатического корпуса. Каждый массированный удар вызывает мощный информационный резонанс. Ведущие мировые медиа освещают не только само событие, но и контекст, в котором оно происходит.

А этот контекст становится все более очевидным: агрессор теряет позиции практически во всех сферах. Он лишается остатков геополитического влияния, все глубже погружается в экономический кризис, а главное – не способен достичь своих целей на поле боя. На этом фоне объяснить террористические удары можно лишь "субъективным фактором" – желанием наносить страдания ради самих страданий.

Что дальше – ни для кого не секрет. Наши ответы будут системными, асимметричными и все более болезненными для агрессора. Мы последовательно возвращаем войну туда, откуда она пришла. Нефтяная промышленность на болотах будет гореть, логистические маршруты будут разрушаться, а военный потенциал противника продолжит истощаться. Недоимперия будет падать.

Здесь важно понимать: даже если в среднесрочной перспективе будет заключено какое-то мирное соглашение и горячая фаза войны "встанет на паузу", процесс деградации России не остановится. В ее экономике уже запущены механизмы, которые не удастся быстро откатить назад. Промышленность не восстановится за год или два. Инвесторы не придут. Капитал и в дальнейшем будет бежать из страны, которой никто не доверяет. Социальные противоречия будут накапливаться, а общественная депрессия рано или поздно перерастет в агрессию против самого режима.

Фактически недоимперия уже потеряла будущее. Даже при самом оптимистичном для рашистов сценарии огромные пространства, которые сегодня называются "российской федерацией", годами или даже десятилетиями будут находиться в состоянии упадка. Экономический кризис, падение уровня жизни, социальные катастрофы, межэтнические конфликты, криминализация общества и деградация государственных институтов – все это почти неизбежные последствия нынешней "политики" кремля.

Только после масштабной деколонизации и нового "парада суверенитетов" отдельные государства, которые могут появиться на месте нынешней "российской федерации", получат шанс на медленное возрождение и собственный путь развития. Такова логика исторического процесса.

Ну а наша задача неизменна: не терять инициативу, бить врага, концентрироваться на цели и доводить дело до логического конца. Свет в конце тоннеля уже просматривается. Концентрируем усилия. Двигаемся дальше. Вместе к Победе. Слава Украине!