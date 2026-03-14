'Серийный убийца прикрывается уголовным кодексом': в МИД Украины ответили Ирану на 'законную цель'

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на заявления Ирана о том, что Украина якобы может стать "законной целью". Иранский режим сам причастен к убийствам украинцев из-за поставок России ударных дронов и технологий.

Видео дня

Заявление озвучил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. В ведомстве заявили о необходимости привлечения Тегерана к ответственности.

Иран в течение длительного времени поддерживает российскую агрессию против Украины, в частности поставляя Москве беспилотники и военные технологии. Представитель ведомства отметил, что на этом фоне заявления Тегерана о якобы "праве на самооборону" выглядят противоречиво и не имеют оснований.

"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, непосредственно предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", – заявил Тихий.

Он отметил, что подобные аргументы выглядят так, будто серийный убийца пытается оправдать свои преступления, ссылаясь на криминальный комплекс. Иранский режим должен понести ответственность за свои действия как в отношении собственного народа, так и в отношении других стран.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал ситуацию. Он считает, что Украина не боится угроз со стороны Ирана и готова сотрудничать с государствами, которые также сталкиваются с агрессивной политикой Тегерана.

Дипломат сообщил, что Украина уже получила запросы на сотрудничество от нескольких стран Персидского залива и продолжает взаимодействие с Израилем в сфере безопасности.

Как писал OBOZ.UA, власти Ирана назвали Украину законной целью для своих атак, Тегеран считает, что наше государство "фактически втянуто в войну" из-за того, что помогает Израилюпротиводействовать дронам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!