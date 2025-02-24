"Серьезная угроза": генсек НАТО призвал к немедленному прекращению огня в Украине и к миру

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий. В ООН выступают за "справедливый, устойчивый и всеобъемлющий мир, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Видео дня

Об этом генсек написал на своей странице в X (Twitter). Он напомнил, что начатая Российской Федерацией война является явным нарушением Устава ООН и международного права.

Организация Объединенных Наций "с самого первого дня войны полностью солидарна с народом Украины" и предоставляет гражданам важную гуманитарную помощь.

"Война в Украине представляет собой серьезную угрозу не только миру и безопасности Европы, но и самим основам и принципам ООН.

Хватит! После трех лет смертей и разрушений я вновь призываю к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий. Я приветствую все усилия по достижению справедливого и всеобъемлющего мира. ООН готова поддержать такие усилия", – заявил Гутерриш.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 24 февраля на Генеральной Ассамблее ООН будут рассматриваться два разных проекта резолюции по войне в Украине, приуроченные к третьей годовщине широкомасштабной российской агрессии. Один из них – коллективный, подготовленный группой из 58 демократических стран, в которую входит и Украина. Автором второго является американская сторона.

– Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Соединенные Штаты проинформировали Киев о собственном проекте резолюции 21 февраля. Глава МИД объяснил, что коллективный документ призывает Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

– СМИ заявили, что Штаты якобы давят на Киев и союзников, требуя изменить или отозвать резолюцию ООН с осуждением РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!