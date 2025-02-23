Третья годовщина вторжения РФ: Сибига рассказал о резолюциях по Украине в ООН

Украинский проект резолюции Генассамблеи ООН по российской агрессии будет вынесен на голосование во время спецсессии 24 февраля. В настоящее время ее спонсорами выступили 56 государств, твердо отстаивающих принципы нерушимости принципов территориальной целостности и суверенитета, норм международного права и Устава ООН.

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В то же время США в пятницу, 21 февраля, информировали Украину о намерении зарегистрировать собственный проект резолюции, о том, что на голосование будет вынесен только один из этих двух проектов, речь не идет. Об этом в ходе форума "Украина. Год 2025" сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает корреспондент OBOZ.UA с места событий.

По словам главы внешнеполитического ведомства, работа над украинским проектом резолюции к третьей годовщине полномасштабного вторжения России началась заранее. К моменту завершения регистрации проектов соавторами документа вызвались стать более полусотни государств.

"По состоянию на завершение представления, регистрации украинского проекта резолюции мы имели 56 спонсоров. Это значительное количество государств-единомышленников, поддерживающих украинскую сторону. Но здесь больше о принципах, потому что украинская резолюция – это о поддержке территориальной целостности и суверенитета, это о поддержке международного права, это о поддержке Устава ООН", – сказал Сибига.

В то же время США 21 февраля поставили Украину перед фактом подготовки другого проекта, который также касается российско-украинской войны.

"В пятницу на уровне нашего представительства в ООН американская сторона проинформировала нас о своем намерении внести также резолюцию краткую, очень краткую резолюцию – тоже в контексте третьей годовщины войны против Украины. Это не взаимоисключающие процессы. Потому что украинская резолюция, она фокусируется именно на этой дате, она фокусируется на последовательной позиции, которая фиксировалась на площадке ООН, начиная от полномасштабного вторжения. Соответственно, эта (американская. – Ред.) резолюция уже также зарегистрирована для вынесения ее в зал специальной сессии Генассамблеи", – отметил министр иностранных дел.

Он не упомянул, что Штаты давят на Киев и союзников, требуя изменить или отозвать резолюцию ООН с осуждением России, как об этом писали западные СМИ. Однако, по словам Сибиги, все государства-спонсоры, поддерживающие украинский проект, за последние два дня подтвердили свою незыблемую поддержку Украины.

"У нас дипломатические процессы еще продолжаются. Я как министр за эти полтора дня провел 22 телефонных разговора и также имел коммуникации другими способами, обмен соответствующими сообщениями. И мы имеем поддержку. Потому что для того, чтобы принимать соответствующие решения, мы должны понимать позицию партнеров, которые выступили спонсорами этой резолюции. Четко могу сказать, что у нас есть твердая поддержка всех наших партнеров. И наша резолюция будет вынесена на голосование в зал Генассамблеи", – резюмировал Сибига.

В то же время, во время своего выступления министр иностранных дел в контексте спецсессии ГА ООН 24 февраля отметил, что крайне важно, чтобы "страны-единомышленники четко выражали свою позицию, поскольку такие шаги всегда приближают мир и завершение войны в Украине".

"И здесь очень важно не манипулировать терминами. Мир – всеобъемлющий, справедливый, устойчивый мир. Это также мы доводим – нашу позицию, наше видение, нашу аргументацию – до партнеров", – подчеркнул Сибига.

Напомним, накануне стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит два проекта резолюции по войне в Украине: коллективный и американский.

Коллективный проект призывает Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Документ, предложенный Соединенными Штатами, направлен на "приближение мирного урегулирования конфликта, который длится уже три года" и, как сообщали СМИ, не содержит упоминаний о территориальной целостности нашего государства и прямого осуждения российской агрессии.

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