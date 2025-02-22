Генассамблея ООН рассмотрит два проекта резолюции по войне в Украине: коллективный и американский

В понедельник, 24 февраля, на Генеральной Ассамблее ООН будут рассматриваться два разных проекта резолюции по войне в Украине, приуроченные к третьей годовщине российской агрессии. Один из них – коллективный, подготовленный группой демократических стран, в которую входит и Украина, а другой – американский вариант.

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Об этом сообщает Укринформ. Коллективный проект, авторами которого стали 58 стран, призывает Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Среди стран, подписавших этот проект – все государства ЕС, в частности Венгрия и Словакия, а также Великобритания, Молдова, Грузия, Босния и Герцеговина, Черногория, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Либерия, Микронезия, Маршалловы острова, Палау и другие.

Другой проект, предложенный Соединенными Штатами, также стремится приблизить мирное урегулирование конфликта, который длится уже три года.

По словам госсекретаря Марко Рубио, "эта война слишком затянулась и обходится для Украины и России очень дорого". Он добавил, что США предлагают историческую резолюцию, которая может стать важным шагом к прекращению войны и обеспечению продолжительного мира. Он подчеркнул, что эта инициатива отвечает взглядам президента Дональда Трампа, который считает, что ООН должна вернуться к своей основной цели – поддержанию международного мира и безопасности через мирное урегулирование конфликтов.

Напомним, Вашингтон заставляет Киев и союзников пересмотреть украинский текст резолюции ООН, осуждающей агрессию России. Вместо этого США предлагают альтернативный вариант документа, не содержащий никаких упоминаний о суверенитете Украины. Администрация Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать свой "смягченный" текст, направленный на поиск путей к миру между Киевом и Москвой. По словам знающих лиц, Соединенные Штаты настаивают на принятии именно их варианта, хотя он избегает прямых обвинений в адрес России.

Киев был ошеломлен предложением и воспринял этот документ как имеющий пророссийский характер. Американский вариант резолюции расценили как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение, особенно потому, что запрос поступил после того, как Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны.

Как сообщал OBOZ.UA, к третьей годовщине полномасштабного вторжения в ООН готовят резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины, поддержкой территориальной целостности нашего государства и требованием от РФ вывести свои войска с суверенной украинской территории. При этом США отказались быть соавторами проекта резолюции и до сих пор не определились, будут ли голосовать за ее поддержку.

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