США давят на Киев и союзников, требуя изменить резолюцию ООН с осуждением России – американские СМИ

Вашингтон заставляет Киев и союзников пересмотреть украинский текст резолюции ООН, осуждающей агрессию России. Вместо этого США предлагают альтернативный вариант документа, не содержащий никаких упоминаний о суверенитете Украины.

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Как сообщает Bloomberg, администрация Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать собственный "смягченный" текст, направленный на поиск путей к миру между Киевом и Москвой. По словам знающих лиц, Соединенные Штаты настаивают на принятии именно их варианта, хотя он избегает прямых обвинений в адрес России.

Источники сказали, что они были удивлены настойчивостью США, а также их нежеланием осудить Россию за полномасштабное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года.

О чем идет речь в американском тексте резолюции ООН

В проекте США отсутствуют положения о суверенитете и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН, поддерживаемых США и их союзниками. Документ лишь выражает соболезнования по поводу "трагических потерь людей", вызванных "конфликтом" между РФ и Украиной, и призывает к его скорейшему завершению и крепкому миру.

Такая позиция США вызвала удивление среди партнеров, отмечающих важность осуждения страны-агрессора. Несмотря на то, что союзники поддерживают стремление Трампа к окончательному прекращению войны между Украиной и Россией, но по их мнению, мир не удастся сохранить без гарантий суверенитета Украины, а также привлечение к ответственности страны-агрессора.

В пятницу, 21 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал заявление, в котором говорилось, что Вашингтон "предложил простую историческую резолюцию в ООН, которую мы призываем поддержать все страны-члены, чтобы проложить путь к миру".

"Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его положить конец, и что мир возможен. Мы твердо верим, что пора взять на себя обязательство прекратить войну", – говорится в заявлении.

Как отреагировали в Киеве на предложение США

Как пишет Washington Post, Киев был ошеломлен предложением и воспринял этот документ как имеющий пророссийский характер.

Американский вариант резолюции расценили как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение, особенно потому, что запрос поступил после того, как Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны.

Сначала в США пересмотрели предложенную Украиной резолюцию, но "требовали внести некоторые изменения, чтобы сделать ее ослабленной", в частности, "пророссийские" формулировки в документе.

В запросе администрации Трампа в Киев говорилось, что они пытаются "обойти все возможные процедуры в ООН", требуя от Украины добровольно отозвать свой текст, чтобы открыть путь другим странам подписать более "мягкий текст США". При этом украинский вариант уже был согласован с другими странами-партнерами, планировавшими ее подписать. Тогда Вашингтон выдвинул новую резолюцию.

"У нас много признаков возможных плохих вещей, но шокирует то, что они оказывают давление на Украину, а не на россиян", — сказал проинформированный чиновник.

Новое предложение "шокировало" украинцев и президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отозвать существующее постановление, отметил чиновник.

"Их предложение является очень коротким и совершенно новым языком, – сказал он. – Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению с Путиным, а не на призыв к миру".

Ожидается, что на следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит несколько резолюций по Украине, в том числе и предложенные изменения в официальный текст. Это происходит на фоне неоднозначных заявлений Трампа, которые, по мнению аналитиков, могут взорвать международную поддержку Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, к третьей годовщине полномасштабного вторжения в ООН готовят резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины, поддержкой территориальной целостности нашего государства и требованием от РФ вывести свои войска с суверенной украинской территории. При этом США отказались быть соавторами проекта резолюции и до сих пор не определились, будут ли голосовать за ее поддержку.

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