'Сейчас я не вижу оснований': нардеп сказал, когда будет возможна демобилизация

В Украине демобилизация военных на этом этапе войны вряд ли возможна. Это может произойти, когда Силы обороны будут иметь стабильные успехи на поле боя.

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Таким предположением поделился нардеп, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. В комментарии OBOZ.UA он заявил, что пока время для демобилизации не пришло.

По его словам, демобилизация гипотетически может быть только тогда, когда наши Вооруженные силы будут иметь успехи, когда будут освобождать наши территории от врага.

"На сегодняшний день, к большому сожалению, таких действий мы не наблюдаем. Мы сейчас вынуждены обороняться, а значит говорить об уменьшении количества Вооруженных сил из-за каких-то увольнений с военной службы – это в ущерб нашей обороноспособности, в ущерб нашей территориальной целостности и государственному суверенитету", – сказал народный депутат.

"Поэтому сейчас я не вижу оснований, которые позволили бы говорить о гипотетическом увольнении с военной службы каких-то категорий военнослужащих", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее депутаты ВР Украины вызвали в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы он объяснил ситуацию вокруг неразработанного законопроекта, касающегося демобилизации.

– В МО объяснили: в правительстве документ уже разработан, но для его реализации нужно еще три месяца. Сейчас вопрос состоит в том, каким образом можно заменить подлежащих демобилизации военных.

– По мнению Федора Вениславского, массовая демобилизация в ближайшие три месяца маловероятна. Вопрос о механизмах увольнения военных постоянно обсуждается на уровне парламента с представителями Министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины.

– Нардеп Александр Федиенко утверждает, что есть три варианта законопроекта. Но ни в одном из них самого термина "демобилизация" нет.

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