Минобороны подготовило три варианта законопроекта о демобилизации: нардеп рассказал подробности

В Министерстве обороны Украины уже наработаны три варианта законопроекта о демобилизации украинских военных. Но ни в одном из них самого термина "демобилизация" нет.

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Об этом сообщил народный избранник, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. По его словам, документы предусматривают возможность продолжительной ротации или лечения для военных.

Как отметил господин Федиенко, в парламенте пока только слушали предложения "по так называемому законопроекту о демобилизации". И хотя министерство наработало три версии законопроекта, "по состоянию на сегодняшний день ни один из них не попал в комитет на обсуждение".

"Авторы предусматривают (в законопроекте) ротацию и лечение, имеющие достаточно длительные сроки: три-четыре-пять месяцев", – рассказал нардеп.

По его словам, руководство Министерства обороны требует "еще три месяца на разработку или усовершенствование определенных механизмов" такого законопроекта.

"Мы ждем от правительства поступления законопроекта в парламент. Напомню, что Кабмин должен был подать этот документ уже давно, согласно действующему законодательству еще до 18 декабря 2024 года. Чтобы каким-то образом ускорить этот процесс, мы, парламентарии, пытаемся их стимулировать", – добавил господин Федиенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Минобороны заявили, что в правительстве уже разработан проект закона о демобилизации, однако для его реализации нужно еще три месяца. Вопрос сейчас состоит в том, каким образом можно заменить военных, ведь перед представлением документа необходимо обеспечить условия, при которых его реализация не приведет "к исчезновению государства Украина".

О том, что законопроект о демобилизации уже находится на финальном этапе подготовки, сообщали еще в декабре прошлого года. Но уже тогда отмечали, что его реализация возможна только при создании надлежащих резервов для ротации.

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