Ключевым вызовом для безопасности Европы сегодня является война России против Украины, а не российская угроза Гренландии. И пока нет никаких сигналов от кремлевского диктатора Владимира Путина о завершении этой войны.

Видео дня

Об этом сказал канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления, отрывок из которого опубликовало Clash Report. Он таким образом ответил на заявления президента США Дональда Трампа об угрозе безопасности Гренландии и ЕС.

По словам Мерца, очевидно, что сегодня угроза для безопасности в Европе больше исходит с востока, чем с запада.

"Сейчас проблемы безопасности в Европе больше направлены на восток, чем на запад. Мы видим войну в Украине. Это создает серьезную угрозу нашей общей безопасности, особенно безопасности всей Восточной Европы. Западная Европа, включая Гренландию, пока не испытывает угрозы со стороны России в том объеме, как это иногда подается", – подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии отметил, что именно поэтому он планирует больше сосредоточиться на Украине в своих переговорах и дискуссиях в ближайшие дни.

"Потому, что мы до сих пор не видим желания Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну. И это, собственно, сейчас является моей самой большой тревогой для безопасности Европы. Не Гренландия, а Украина", – подчеркнул Фридрих Мерц.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп обвинил Данию в неспособности устранить в Гренландии угрозу со стороны России. Он заявил, что НАТО якобы в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе.

По его словам, Копенгаген несмотря на стратегическую важность региона так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

Трамп дал понять, что вопрос Гренландии больше не может оставаться без конкретных действий. Формулировка "теперь пришло время, и это будет сделано" прозвучала без уточнения механизмов или конкретных шагов.

Это заявление Трампа укладывается в его предыдущую риторику в отношении крупнейшего острова в мире, которую он ранее называл стратегически важной для США и Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дания может рассчитывать на солидарность ФРГ в вопросе Гренландии. По его словам, Дания и население Гренландии не останутся без поддержки со стороны Германии, а переговоры с США возможны только при условии соблюдения международного права.

