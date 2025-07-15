"Сейчас нужна смелость": Обама призвал демократов меньше ныть и быть жестче

Бывший президент США Барак Обама выступил с резким обращением к демократам. Он призвал тех, кто разочарован состоянием страны при президенте Дональде Трампе, "отстаивать то, что вы считаете правильным", не пасовать перед вызовами времени и действовать жестче.

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Об этом политик сказал на закрытом мероприятии по сбору средств в Нью-Джерси, пишет CNN. По его словам, нельзя молчать в вопросах свободы слова, даже если это сложно.

"Я думаю, что это потребует немного меньше самодовольства, немного меньше нытья и пребывания в позе эмбриона. И это потребует от демократов просто быть жестче", – сказал Обама.

Политик добавил, что представители Демократической партии сейчас "немного разочарованы", но потому, что "ничего не делают". Однако сейчас именно то время, когда можно что-то сделать.

"Не говорите, что вам глубоко небезразлична свобода слова, а потом молчите. Нет, вы отстаиваете свободу слова, когда это трудно. Когда кто-то говорит что-то, что вам не нравится, но вы все равно говорите: "Знаете что, этот человек имеет право говорить"... Сейчас нужна смелость", – добавил он.

Эти заявления Обамы прозвучали на фоне дискуссий внутри Демократической партии относительно ее будущего в условиях второго президентского срока Трампа. Партия пока не имеет реальной власти, и все больше ее сторонников требуют от лидеров более решительных действий.

Пока демократы обсуждают, кто должен возглавить партию, Обама призвал их направить свои усилия на поддержку кандидатов на должности губернаторов в Нью-Джерси и Вирджинии, назвав эти выборы "большим толчком к тому, куда нам нужно двигаться".

"Перестаньте искать быстрых решений. Перестаньте искать мессию. У вас есть замечательные кандидаты, которые сейчас баллотируются на выборах. Поддержите этих кандидатов", – продолжил Обама.

Бывший президент также призвал обеспечить достаточное финансирование Национального комитета Демократической партии, чтобы организация была готова к борьбе в новых реалиях, где преобладают данные, аналитика и социальные сети. По его словам, кампании будущего требуют не только денег, но и опыта и времени.

Мероприятие состоялось в доме организаторов – губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи и его жены Тэмми Мерфи в городе Ред-Банк. По словам источника, знакомого с событием, удалось собрать 2,5 миллиона долларов через личные и онлайн-пожертвования в поддержку Национального комитета Демократической партии.

Часть средств направят на кампанию демократа Мики Шеррилл в Нью-Джерси. Обама охарактеризовал Шеррилл и Абигейл Спанбергер – кандидатку на пост губернатора Вирджинии — как мощных и прагматичных лидеров, которые действительно хотят помогать людям. На мероприятии также присутствовал председатель Нацкомитета Демпартии Кен Мартин.

"Самое важное, что вы можете сделать сейчас, это помочь команде, нашему кандидату, победить. И нам нужно начать пополнять наши казны в Национальном комитете Демократической партии", – сказал бывший президент.

Обама также утверждал, что демократам нужно сосредоточиться на том, как "делать добро на благо людей", признавая различные взгляды внутри партии относительно того, как лучше всего это сделать.

Отдельно он коснулся внутрипартийного напряжения между прогрессивным крылом и сторонниками "повестки дня изобилия". По его словам, эти позиции необязательно конфликтуют. "Послушайте, эти вещи не противоречат друг другу. Вы хотите делать добро на благо людей и улучшить их жизнь? Вам нужно выяснить, как это сделать", — призвал Обама.

Обама также раскритиковал идеологическую зашоренность в вопросах жилищной политики, отметив, что слишком жесткие строительные нормы не позволяют людям купить жилье. "Мне безразлично, насколько вы любите работающих людей. Они не могут позволить себе купить дом, потому что все правила в вашем штате запрещают его строительство. А зонирование запрещает многоквартирные дома из-за NIMBY", — добавил он, имея в виду взгляды "не на моем заднем дворе".

После возвращения Трампа к власти в январе Обама высказывается редко, но четко. Он уже критиковал тарифную политику президента, предупреждал об "опасно близкой" автократии и призвал защищать основные права граждан.

Во время своего выступления политик вновь подчеркнул, что не удивлен действиями Трампа, а также тем, что "в Республиканской партии больше нет сдерживающих барьеров". Он призвал юридические фирмы, университеты и другие учреждения противостоять давлению и запугиванию со стороны действующей администрации.

По словам Обамы, пришло время действовать, защищать свои ценности, страну и будущее, которое демократы хотят оставить детям и внукам. "И если мы все это сделаем, если мы выполним свою работу в течение следующих полутора лет, то, я думаю, мы восстановим импульс и займем позиции, чтобы эта страна двигалась в нужном направлении", – подытожил Обама.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года бывший президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Оба упрекнули Республиканскую партию за молчание и подыгрывание нынешнему главе страны.

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