"Сейчас мы производим всё": Зеленский назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире

СегодняУкраина обладает одной из самых мощных армий в мире и значительно нарастила собственное оборонное производство. В настоящее время украинский оборонно-промышленный комплекс уже обеспечивает выпуск беспилотников, артиллерии, бронетехники и 155-мм орудий. Однако главным приоритетом государства остается защита страны от российской агрессии.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью французскому телеканалу BFMTV накануне визита в Париж для участия в заседании "коалиции желающих". Также глава государства подробно рассказал о развитии украинской оборонной промышленности.

За более чем четыре года полномасштабной войны Украина существенно укрепила свой военный потенциал. Сегодня страна самостоятельно производит ключевые виды вооружения и военной техники, необходимые для защиты от российской агрессии.

"У нас сейчас самая сильная армия или одна из самых сильных армий в мире, но она находится в самых сложных условиях. Мы сейчас производим всё: беспилотники, артиллерию, бронетехнику, 155-мм пушку", — сказал Зеленский.

В то же время украинская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер.

"Наша доктрина заключается в том, чтобы защищаться. Не оккупировать, а именно обороняться. Именно поэтому наш главный приоритет — защита страны", — отметил президент.

Отдельно Зеленский сообщил о работе над новой европейской системой противоракетной обороны. Россия уже располагает баллистическими ракетами большой дальности, которые могут представлять угрозу для европейских городов, поэтому Европе необходим собственный эффективный противоракетный щит.

Украина реализует соответствующий проект совместно с восемью европейскими государствами, среди которых Франция, Италия и страны Северной Европы. Если испытания пройдут успешно, новую систему планируют ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Она должна стать дешевле американских комплексов Patriot, но не уступать им по эффективности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украине необходимо получить 300 ракет для систем Patriot на зимний период. Именно такой запас поможет лучше защитить страну от российских атак и лишит Кремль возможности рассчитывать на затягивание войны до зимы.

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