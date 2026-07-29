Сделка на 15–25 млн долларов: Арахамия мог приобрести "Труху" за криптовалюту, – журналист

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возможно, приобрел сеть Telegram-каналов "Труха". По предварительным данным, сумма предполагаемой сделки оценивается в 15–25 млн долларов, а расчет мог производиться в криптовалюте.

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Об этом заявил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. По его словам, после вероятной смены владельца ресурсы стали публично критиковать бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Арахамия мог приобрести "Труху"

Как сообщили журналисту его источники, сделка могла состояться в этом году, в начале лета. Сделкой занимались якобы Арахамия и группа близких к нему бизнесменов. Ткач подчеркнул, что ранее сеть "Трухи" не фигурировала в систематических информационных атаках ни на правительство, ни на экс-главу военного ведомства.

Кроме того, он добавил, что вокруг приобретения "Трухи" развернулась серьезная конкуренция. Стоимость сети каналов оценивается ориентировочно в 15–25 млн долларов, а расчет мог производиться в криптовалюте. По мнению медиаэксперта, такая сделка, если она имела место, требует вмешательства правоохранительных органов. По его словам, речь идет об одном из крупнейших Telegram-каналов в Украине, а потенциальная покупка действующим политиком может указывать на концентрацию политического и медийного влияния.

"Интересно, как на эту сделку отреагируют правоохранительные органы. Речь идет не об обычной сделке купли-продажи, а об одном из крупнейших медиаактивов в стране, находящейся в состоянии войны. Если его действительно приобрел действующий политик, имеющий значительное влияние на государственные процессы, то это может свидетельствовать о появлении в Украине нового олигарха – в соответствии с критериями, которые ранее обсуждались в рамках политики деолигархизации", – заявил Ткач.

В деле может фигурировать Ермак

В то же время медиаэксперт добавил, что после отставки экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака политическое влияние Арахамии значительно возросло. Источники "УП" сообщают, что именно глава провластной фракции постепенно забирает себе значительную долю политического влияния и становится одной из ключевых фигур в команде высшего политического руководства.

Таким образом, перед кадровыми изменениями в правительстве Ермак и Арахамия лично встречались, несмотря на многолетний конфликт между ними. Ткач предполагает, что во время разговора они моглиобсуждать предстоящую отставку Михаила Федорова и другие назначения.

Журналист утверждает, что ранее они выступали против назначения Федорова главой Банковой. По словам источников, их не устраивало усиление влияния политика, имевшего прямой доступ к Владимиру Зеленскому и собственное видение реформ государственных институтов.

Отдельно он заявил, что Арахамия и Федоров конфликтуют уже давно. По данным его источников, конфликт разгорелся из-за изменений в сфере оборонных закупок после того, как Федоров возглавил Минобороны. Речь идет о введении более прозрачных тендеров и пересмотре подходов к закупкам, из-за чего отдельные компании могли потерять крупные суммы.

"По информации наших источников в политических и деловых кругах, Давид Арахамия представлял интересы ряда оборонных компаний, которые после назначения Михаила Федорова министром обороны начали терять значительные средства. Речь идет о десятках, а порой и сотнях миллионов долларов. Это стало следствием внедрения более прозрачных тендерных процедур, пересмотра подходов к закупкам и изменения приоритетов в сфере вооружения. Наши собеседники утверждают, что Арахамия пытался защищать интересы этих компаний, выступая посредником в переговорах и отстаивая их позиции", – заявил Ткач.

Еще одним проявлением этого противостояния, по словам журналиста, является публичный конфликт между Федоровым и главой парламентского Комитета по вопросам финансов Данилом Гетманцевым. Источники связывают его с разными взглядами на регулирование рынка онлайн-казино и кадровые решения в этой сфере. Ткач добавляет, что активная публичная критика Федорова временно поутихла после антиправительственных протестов в поддержку экс-министра обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в поддержку Федорова в Украине уже 13 дней продолжаются антиправительственные выступления. Акции прошли, в частности, в Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Львове, Киеве, Житомире и еще во многих городах. Участники заявляют о необходимости пересмотреть решение об увольнении Федорова и продолжают мирные собрания.

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