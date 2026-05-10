Санкции и давление на Россию дают результаты: Зеленский сообщил о переговорах со Стуббом

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили позиции перед встречами и переговорами, которые должны состояться вскоре.

Отдельное внимание уделили вопросам европейской координации и будущему сотрудничеству. Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства.

"Как и всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе. Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества", – сообщил украинский президент.

Зеленский отметил, что влияние санкций против России уже показал результаты.

"Обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами. Чувствуется, что суммарный эффект санкций на Россию и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает!"

Напомним, ранее Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Глава государства поблагодарил европейского чиновника за поздравления украинцев с Днем Европы и за всю поддержку во время обороны в полномасштабной войне.

