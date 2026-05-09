'Украина будет полноправной частью ЕС': Зеленский обсудил с Коштой совместную работу по дальнейшей евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Глава государства поблагодарил европейского чиновника за поздравление украинцев с Днем Европы и за всю поддержку во время обороны в полномасштабной войне.

По словам Зеленского, украинцы защитят право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. Об этом украинский президент заявил в своем Telegram-канале.

Европейская интеграция не прекращается

Во время переговоров с Коштой Зеленский заявил, что Украина защитит свою независимость и право своего народа самостоятельно выбирать путь.

"Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. России не удастся сломать и расколоть Европу: много было попыток, но ни одно не сработало. И не сработает", – сообщил Зеленский.

Также глава государства рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась совместная работа по дальнейшей европейской интеграции Украины. По результатам переговоров Зеленский заверил, что Украина будет полноправной частью Евросоюза

"Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям. Обсудили и недавние шаги в дипломатии и нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000. Спасибо за то, что Европа с Украиной", – написал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что полноценное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз маловероятно. По его словам, сейчас речь может идти лишь о "тесной интеграции" без права голоса в заседаниях Европейского Совета.

