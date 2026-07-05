"Самый большой цинизм этой войны": Зеленский назвал, сколько россиян Путин послал на смерть в июне

В течение июня 2026 года было подтверждено около 30 тысяч попаданий в российских захватчиков (речь идет об убитых и тяжелораненых). Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает отравлять своих солдат на гибель, а также разрушать все, до чего может дотянуться, лишь бы не заканчивать войну против Украины.

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На это обратил внимание Владимир Зеленский. Вечером в воскресенье, 5 июля, президент Украины записал традиционное вечернее обращение к народу. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц, которые сражаются за Украину, особенно на таких сложных участках, как Донетчина, Запорожье и Харьковщина.

Зеленский добавил: бои также продолжаются в городе Константиновка Донецкой области, хотя главарь РФ уже успел приписать этот населенный пункт себе. В то же время понятно, что Путин никогда не рискнет там появиться.

"Потому что на самом деле его – это только Москва, Петербург и резиденции. В этом и наибольший цинизм этой войны: человек, опирающийся только на свое ближайшее окружение, на Москву и на любимые резиденции, сжигает все, до чего может дотянуться, и убивает даже своих же граждан по 30 тысяч в месяц как минимум – просто для того, чтобы он один не принимал решения о мире и в дальнейшем", – отметил президент.

Всего за прошлый месяц почти 30 тысяч оккупантов перешли в категорию убитых или тяжелораненых. Наибольшие потери противнику среди наших защитников нанес Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Зеленский поблагодарил военнослужащих.

"Будем обеспечивать больше средств для всех наших подразделений – от DeepStrike до тех, что сосредоточены на средней дальности и на фронтовой обороне", – сообщил он.

Президент также анонсировал "серьезный разговор" со странами-партнерами о новых форматах санкций и других мерах, которые могут ограничить российские доходы и ее способность воевать.

"Украина видит эту перспективу, что может быть сделано. Надо на Россию давить, чтобы мир был. Украина уже представила все предложения, все дипломатические варианты, и мы рассчитываем, что в течение этих месяцев впереди условия для достойного мира будут приближены либо силой, либо дипломатией", – убежден Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 4 июля Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии еще на 1290 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе (с начала полномаштабного вторжения) составили 1 млн 409 тыс. 630 человек.

– Украинские воины всеми доступными способами продолжают возвращать войну на ту территорию, откуда она пришла. Прошедший первый месяц лета наглядно продемонстрировал агрессору последствия его собственных действий. Детальнее об обстрелах территории РФ в июне – читайте в материале по ссылке.

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