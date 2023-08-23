Лидеры Западных Балкан и высшие европейские официальные лица собрались на саммит, организованный в Греции по случаю 20-летия саммита Европейский Союз – Западные Балканы и принятия Салоникской декларации, где говорилось о перспективе членства в ЕС всех стран региона. Учитывая участие в этом мероприятии главы Украинского государства, саммит фактически прошёл с украинской повесткой дня и стал местом предоставления полной поддержки украинскому народу в его героической борьбе с российской агрессией. В мероприятии приняли участие президенты Украины, Сербии, Молдовы, Черногории, премьер-министры Греции, Румынии, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии.

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На встрече высшего уровня в Афинах речь шла о расширении ЕС и европейском будущем региона, а также о войне в Украине. Была согласована и принята Декларация о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах и подчёркивалось, что Западные Балканы, Украина и Молдова имеют общее европейское наследие, историю и будущее. В тексте из восьми пунктов отмечено, что вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы, что создаёт новый уровень осознания единства и общего будущего в рамках ЕС. Перед лицом российской агрессии выражается несгибаемая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Была высказана поддержка и признательность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за упорные усилия, направленные на установление принципов мира в Формуле мира в соответствии с Уставом ООН. Было отмечено, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства и все виновные должны быть привлечены к ответственности. Участники саммита констатировали, что двадцать лет назад саммит в Салониках признал, что Западные Балканы принадлежат Европейскому Союзу, а эскалация агрессивной войны против Украины обнаружила настоятельную потребность в сильном, устойчивом и всеобъемлющем ЕС. Подчёркнуто, что Западные Балканы, Украина и Молдова географически примыкают к государствам-членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определённое общими возможностями и вызовами. Важно, чтобы все они были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи. Была подчёркнута необходимость активизации процесса расширения, который был бы заслуживающим доверия и готовности поддерживать Украину и Молдову в процессе вступления в ЕС.

В рамках саммита Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с Председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, Президентом Сербии Александром Вучичем, Президентом Греции Екатериной Сакелларопулу, Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, Президентом Республики Молдова Майей Санду, Премьер-министром Республики Северная Македония Димитром Ковачевским, в ходе которых он выразил благодарность за всестороннюю помощь Украине в борьбе с российским агрессором, неизменную и принципиальную поддержку территориальной целостности, военную поддержку, в частности подготовки рядом стран новых пакетов оборонной помощи. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности, совместного противодействия агрессивной политике Кремля и российскому гибридному влиянию. Лидеры Греции, Болгарии, Черногории, Хорватии, Северной Македонии выразили поддержку украинскому пути в Евросоюз и НАТО, многие из них присоединились к Совместной декларации о гарантиях безопасности, принятой на саммите Альянса в Вильнюсе лидерами G-7. С рядом лидеров было обсуждено взаимодействие в создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после блокирования Россией Черноморской зерновой инициативы, направленных на нормализацию экспорта и транзита украинской аграрной продукции. В ходе переговоров также была обсуждена поддержка украинской Формулы мира и подготовка к Глобальному саммиту мира, участие в проведении Третьего международного саммита Крымской платформы.

Таким образом, саммит ЕС-Западные Балканы с участием Украины и Молдовы имел важное значение в контексте подтверждения перспективы членства всех указанных стран в Евросоюзе. Высказанная участниками саммита в совместном заявлении поддержка борьбы Украины против российской агрессии засвидетельствовала единство в общей европейской политике по отношению к Российской Федерации, которая пытается внести раскол в общую позицию по осуждению российской захватнической политики, которая рушит основы европейской и мировой безопасности. Балканский полуостров, традиционно являвшийся русской вотчиной, сейчас превращается в регион европейского образа жизни, западного образа мышления, острого неприятия московской агрессии против Украины.