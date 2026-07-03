Беженцы из Украины в Германии могут остаться без выплат: кому отменят пособия с 1 июля

В Германии существенно изменились условия поддержки беженцев из Украины. Безработных украинцев (и других граждан, получающих пособия по безработице) будут побуждать выходить на работу строгими санкциями за отказ (вплоть до отмены выплат), хотя сама сумма пособия не изменится.

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Об этом сообщает DW. Это обусловлено радикальными изменениями в системе социального обеспечения, вступившими в силу 1 июля – суть реформы заключается в замене пособия для граждан (Bürgergeld) на базовый доход (Grundsicherung).

Изменения в принципах работы центров занятости (Jobcenter)

Быстрый выход на работу . В приоритете. Немедленное трудоустройство получателя пособия теперь стало важнее, чем его длительное обучение или курсы повышения квалификации.

. В приоритете. Немедленное трудоустройство получателя пособия теперь стало важнее, чем его длительное обучение или курсы повышения квалификации. Согласие на любую работу. Соискатели обязаны соглашаться даже на вакансии с более низкой квалификацией, если они способны выполнять эту работу физически, психически или психологически.

Новые правила, которые уже вступили в силу, вводят строгий контроль за поведением безработных. Если получатели пособия будут пропускать назначенные встречи в центрах занятости или откажутся подавать заявления о трудоустройстве, их финансовые выплаты могут быть существенно сокращены или даже отменены.

Сокращение льготных периодов

Нововведения отменили прежние послабления в отношении проверки доходов. Центры занятости уже начали тщательнее оценивать стоимость активов, имущества и жилья получателей:

ранее сбережения в сумме до 40 тыс. евро не учитывались в течение года с момента подачи заявления – теперь получатели обязаны тратить эти средства на собственное обеспечение уже в течение первого года ;

; отныне расходы на оплату жилья, выходящие за рамки установленных государством норм возмещения, будут покрываться получателям помощи лишь в ограниченном объеме.

Кого коснулись новые правила?

Ожидается, что на систему базового дохода с 1 июля перешли около 5,5 миллиона жителей Германии. По оценкам аналитиков, ситуация на рынке труда среди них выглядит следующим образом:

только менее трети из них реально доступны для рынка труда, причем 1,2 миллиона безработных вообще не имеют подтвержденной профессиональной квалификации;

около 16 тыс. человек считаются "полными отказниками", которые ранее регулярно игнорировали встречи в центрах занятости и отклоняли вакансии;

около 2 млн человек не могут работать по уважительным причинам (уход за родственниками, воспитание детей в одиночку или наличие работы с недостаточным доходом, требующей субсидирования);

1,8 млн получателей – дети и молодежь.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только наиболее уязвимым категориям.

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