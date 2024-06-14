Саммит мира в Швейцарии: найдет ли мир путь к окончанию войны в Украине

15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира, на котором Украина надеется заручиться поддержкой международного сообщества для достижения мира на своих условиях. Россию не пригласили, но она ранее объявила, что не намерена участвовать.

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С самого начала Украина планировала заручиться поддержкой формулы мира Владимира Зеленского, содержащей 10 пунктов, включая полный вывод российских войск из оккупированных территорий, от большого количества стран. Однако именно для этого количество пунктов пришлось существенно снизить. Теперь на саммите будут обсуждаться вопросы, представляющие широкий международный интерес и не вызывающие противоречий – обеспечение ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, среди которых возвращение военнопленных и похищенных Россией украинских детей.

О том, что будет представлять собой украинский Саммит мира в Швейцарии и каких результатов можно от него ожидать, – в материале OBOZ.UA.

Кто будет участвовать

В начале мая швейцарское правительство направило 160 приглашений потенциальным участникам. Приглашение получили не только государства, но и два религиозных института — Святой Престол в Ватикане и Вселенский патриархат Константинополя, а также три международных организации – ООН, ОБСЕ и Совет Европы. На сегодняшний день точное количество участников все еще не известно, но свое участие в Саммите подтвердили около 90 стран и организаций, половина – из Европы и Северной Америки, половина – с Глобального Юга. Представители швейцарских властей отмечают, что окончательный список участников будет обнародован только 14 июня вечером.

Уже точно известно, что важные страны Глобального Юга, такие как Китай, ЮАР, Бразилия, Мексика и Саудовская Аравия, решили проигнорировать конференцию, но будет Индия.

Китай в конце мая официально заявил, что не будет участвовать во встрече в Бюргенштоке. В Пекине отметили, что поддержат только те саммиты, где будут представлены обе стороны "конфликта", а Россию на саммит не пригласили. Сначала МИД Китая подавал положительные сигналы. Но после визита российского диктатора Путина в Си в середине мая настроение изменилось: Китай потерял интерес к конференции. Более того, Пекин начал агрессивную кампанию сопротивления украинскому саммиту, о чем даже заявил президент Украины.

Отказ Пекина – определенное разочарование для Украины, ведь его участие, пусть даже на уровне специального представителя, предоставило бы саммиту значительно большее значение, а конференция могла бы оказывать давление на РФ, чтобы там действительно рассмотрели параметры мира, согласованные международным сообществом.

Не будет на саммите в Швейцарии и президенте США Джо Байдене. Вместо него США будет представлять вице-президент Камала Харрис. При этом о каких-то больших разногласиях между Украиной и Штатами вряд ли идет речь, ведь Зеленский и Байден во время саммита G-7 в Италии вчера уже подписали соглашение о безопасности между Украиной и США, рассчитанное на 10 лет. Это не оставляет сомнений в том, что Америка продолжает поддерживать Украину.

Даже при таком развитии событий саммит выглядит достаточно представительным международным мероприятием. Ожидается, что его посетят более четырех десятков президентов и премьер-министров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Аргентины Хавьер Милей, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

О чем будут говорить

Первоначальные цели саммита в Швейцарии были сужены по сравнению с основным мирным планом Украины по 10 пунктам. В глазах западных партнеров Украины этот план кажется желанным, но пока нереальным. А странам, не входящим в условный Запад, он кажется неприемлемым.

В результате из десяти пунктов формулы Зеленского были выбраны три наименее дискуссионных: обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также освобождение всех пленных и возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Но все же это начало, прежде чем будет возможность перейти к более сложным моментам – вывод войск РФ, вопросы границы, репараций, специального трибунала.

В совместном заявлении по итогам саммита не будет призыва к выводу русских войск с украинской территории, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на проект документа. По данным дипломатических источников телеканала, этот пункт был исключен из коммюнике из-за позиции ряда стран Азии и Ближнего Востока, поддерживающих связи с Россией, но согласившихся принять участие в мероприятии.

Со своей стороны правительство Швейцарии сообщило, что целью встречи также будет "совместное определение дорожной карты" о привлечении Украины и России к предстоящему мирному процессу.

Об этом в интервью украинским СМИ говорит и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, все понимают, что Россия пока не настроена на мир, она стремится к войне и уничтожению Украины. В таких условиях продвижение к миру будет постепенным. Именно поэтому избраны первые три пункта формулы мира, которые имеют самый широкий консенсус, а дальше будет проходить рассмотрение остальных пунктов.

"Принцип параллельного привлечения России уже был отработан в 2022 году во время переговоров о "Черноморской зерновой инициативе": Украина обсуждает с рядом стран ряд условий, затем эти страны обсуждают их с Россией. Тогда это были Турция и ООН, сейчас это более масштабная инициатива, но и уровень вызовов более масштабный", – отмечает Кулеба.

Чего ждать

Ожидать какого-нибудь прорыва от саммита, пожалуй, не стоит. Россия будет игнорировать какие-либо принятые там решения, о чем Кремль уже четко заявил, а Китай поддержал. Надо понимать, что реальное давление и дипломатические заявления – это совершенно разные вещи. Например, если бы можно было убедить страны Глобального Юга больше не покупать российские энергоносители, то в России, по крайней мере, могли бы задуматься о приостановлении боевых действий в Украине на линии, где сейчас находятся войска. Но если РФ продолжает за счет Китая, Индии и Бразилии обогащаться, никаких оснований в РФ заканчивать эту войну, в принципе, не существует. И никакой Форум мира в Швейцарии даже на шаг не приблизит возможность этого завершения, как бы нам это ни хотелось.

Вариантов развития событий может быть несколько. По первому, участники саммита принимают совместную итоговую декларацию по трем указанным темам – продовольствие, освобождение пленных и детей и безопасность ядерных объектов. Однако такие шаги не вызывают никаких конкретных действий в направлении мира со стороны России, то есть она будет их просто игнорировать.

По другому варианту конференция становится отправной точкой для следующей встречи, возможно, в Саудовской Аравии, уже с участием России. Однако возможно и другое развитие событий – общей итоговой декларации не будет из-за позиции близких к Китаю и России стран. Что означает окончательное формирование противоборствующих блоков - западного и "незападного".

Китайская альтернатива

В последнее время Китай активизировал информационно-пропагандистскую работу по противодействию украинскому саммиту. Специальный представитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил ведущие страны Глобального Юга. Китай пытался убедить эти страны отказаться от участия в швейцарском саммите и присоединиться к его мирному плану по шести пунктам и список "отказников" показывает, что в определенной степени ему это удалось.

За неделю до того, как отказаться от участия в саммите, министр иностранных дел КНР и советник президента Бразилии по безопасности объявили о собственной мирной инициативе, в которой говорится о "взаимопонимании между странами относительно политического урегулирования украинского кризиса". Это первый случай, когда Китай подписал совместное заявление с другой страной о войне в Украине.

Главное из этого документа – заморозка войны и фактическое узаконение оккупации украинских территорий, о территориальной целостности Украины не упоминается так же, как и действия России как агрессора, война называется "украинским кризисом". В то же время речь идет о деэскалации и прямом диалоге между сторонами.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что уже более двух десятков стран поддержали инициативу Пекина "об урегулировании "конфликта" России и Украины", а также то, что Пекин выступает за созыв "настоящей мирной конференции, которую признают обе страны и с честным обсуждением всех мирных планов". То есть на сегодняшний день можно констатировать – Китай не только отказался от участия в саммите, но и агрессивно продвигает собственный альтернативный "мирный план", совпадающий с российским.

Этот конкурирующий проект могут включить в следующий саммит, который может состояться в Саудовской Аравии через несколько месяцев. Ожидается, что в саммите примут участие и россияне. Эр-Рияд поддерживает хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Он мог стать надежным посредником между двумя сторонами – в отличие от Китая, который украинцы рассматривают как близкого союзника Кремля.

Саммит зафиксирует раздел мира

"Начальные ожидания от возможных результатов саммита были другими, но оказалось, что Китай полностью перешел на сторону России, а за ним и ориентирующиеся на него страны, что обусловило отсутствие определенного количества ведущих мировых игроков. Да, Украина имеет поддержку свободного мира, но оказалось, что наш земной шар - это не только демократические государства, поэтому Украина была вынуждена изменить повестку дня этого саммита", - такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, этот саммит уже демонстрирует факт определенного распределения в мире – на демократический и авторитарный лагеря, а также страны, которые находятся между этими двумя мирами.

Главная причина, почему определенные страны относятся к этому саммиту и мирным инициативам Украины прохладно – тяжелая ситуация на фронте для Украины, рефлексирующая весь переговорный процесс. Условно, если бы на момент саммита мы уволили половину Луганской области, вернули Запорожскую область и Херсонщину, на мероприятии было бы гораздо больше участников и, возможно, кроме трех пунктов, мы добавили бы еще какие-то.

"Да, официально никто не признает право сильного уничтожать слабого, но большинство стран смотрят, кто на сегодняшний день побеждает и на это ориентируются. Так или иначе, но сам факт проведения этого саммита является положительным шагом. Более половины участников будут представлены на самом высоком уровне – это президенты, премьеры. И те вопросы, которые будут вынесены на широкое рассмотрение, очень важны.

Хотелось бы, чтобы результаты были лучше? Хотелось бы, но мы видим большое противодействие Китаю и России, достигшим некоторых своих целей. И все же принятие совместного решения, которое так или иначе потребует действий России в области ядерной безопасности, освобождения военнопленных и детей – уже хорошее начало. При другом развитии событий РФ будет вынуждена оправдываться, почему она не пошла на эти гуманитарные предложения большей части мира, что приведет к потере поддержки среди стран, занимающих нейтральную позицию", – отмечает Александр Левченко.