Саммит и встречи со Стармером и королем Чарльзом III: стало известно расписание Зеленского в Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Британии, где запланировано несколько важных встреч. Одним из главных событий является встреча с британским премьер-министром Киром Стармером, которая состоится уже через несколько часов.

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Завтра президент планирует участие в саммите европейских лидеров, посвященном поддержке Украины. Об этом OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В частности, Зеленский и Стармер встретятся в 19.15, а завтра у главы государства запланировано участие в саммите и встреча с Чарльзом III.

"Да, мы в Лондоне, сегодня в 17:15 по местному будет встреча со Стармером. Завтра еще ряд двусторонних встреч, в том числе с Королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", – сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, перед своей поездкой в Вашингтон Кир Стармер призвал США оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. По его мнению, только такие действия обеспечат Киеву крепкий мир, а не прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, 28 февраля имевший напряженные переговоры с Трампом в Белом доме.

На этой встрече Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Они спорили на повышенных тонах войны в Украине, а происходило это при телекамерах. Трамп обвинил украинского коллегу в неуважении и призвал его не указывать, как действовать в Америке, потому что Украина с начала войны в невыигрышном положении.

Мировые лидеры поддержали Зеленского и Украину на фоне напряженного визита в Белый дом, а сам президент выразил благодарность Америке, в том числе и Трампу, за визит.

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