Саммит ЕС одобрил идею создания трибунала для России и поддержал ''формулу мира'' Зеленского

Лидеры Европейского Союза поддержали идею создания правового механизма, который привлечет руководство России к ответственности за военные преступления против Украины. Речь идет о создании трибунала для страны-агрессора.

Видео дня

Также они одобрили "формулу мира" от украинского лидера Владимира Зеленского, выступившего в онлайн-формате на очередном саммите ЕС, который проходит в Брюсселе 23-24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Партнеры подчеркнули, что Евросоюз твердо привержен обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В частности, путем создания надлежащего механизма преследования преступления агрессии, который является предметом беспокойства всего международного сообщества.

"В этом контексте Европейский Совет приветствует договоренность о создании нового Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ против Украины в Гааге, который будет связан с уже имеющейся Совместной командой расследователей при поддержке Евроюста", – говорится в сообщении.

Евросовет в очередной раз осудил вторжение России в Украину и напомнил о непреклонной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности государства в пределах его международно признанных границ и неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии.

Лидеры ЕС приветствовали резолюцию Генсамблеи ООН и заявили о поддержке "формулы мира" президента Украины. Отметим, что во время обращения Владимир Зеленский призвал партнеров к скорейшей передаче оружия Украине. Также он выделил пять факторов, которые могут удалять победу украинцев в войне.

В то же время ЕС призвал Россию вывести войска со всей территории Украины, вернуть депортированных украинцев, учитывая вывезенных детей, прекратить создавать опасность на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе ПАСЕ проголосовала за создание трибунала для главы РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В резолюции о правовых и правозащитных аспектах агрессии России против Украины говорится, что специальный международный уголовный суд необходимо поддерживать как можно большим количеством государств и организаций.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!