Северокорейский реверанс, БРИКС, Китай и вот это вот всё…

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Саммит БРИКС в Казани должен был стать помпезной и пафосной витриной того, что формируется мощная оппозиция Западу в виде стран, затаивших обиды и претензии, исторического контекста, на государства, благодаря которым многие из "обиженок" зарабатывают себе на хлеб и порою даже с маслом.

Но он таковым не стал и даже более того, внёс определённую дисгармонию в напыщенную атмосферу, клуба без цели и перспективы.

В первую очередь выделяется на этом фоне Китай, который занимает весомую позицию современном мироустройстве и не пытается в отличие от Ирана или Индии, ЮАР или Бразилии, продемонстрировать некую эфемерно-фундаментальную самостоятельность бывших колоний. Си Цзиньпин прибыл в Казань как потенциальный хозяин самого клуба БРИКС, представитель страны доминирующей среди собравшихся хулиганов, ищущих единомышленников в узком кругу, но по итогу получилось несколько иначе.

Появление главы Китая в Казани омрачило появление северокорейских военных в россии и соответствующей волны в мировых СМИ по этому поводу. Ведь, по факту, КНДР стабильно ассоциируют с КНР, а, следовательно, если северокорейские военные были отправлены в российские военные части, то на, то было согласие с боку Пекина. Ассоциативность действий КНДР с позволения КНР это устоявшийся исторический стереотип и в нынешней ситуации он вредит Пекину, который старается придерживаться миротворческой политики и которому внешнеполитическая турбулентность вовсе ни к чему.

В действиях Ким Чен Ына просматривается всё больше самоуправства, которое только усиливается на фоне его сближения с россией и возникающего чувства независимости в принятии решений. Заявления же владимира путина на саммите БРИКС, звучавшие так, словно он является безоговорочным лидером клуба, определяющим будущее этого объединения и, вовсе повергли Си Цзиньпина в недоумение и непонимание, сколько может быть наглости в этом маленьком человечишке.

Российская пропаганда сейчас раздувает значение саммита БРИКС в Казани до уровня события вселенского масштаба, хотя сама по себе организация даже и близко не тянула и на десятую долю от всего того, что ей приписывают в вопросах противопоставления странам Запада. Кот когда Индия и Китай начнут торговать между собой хотя бы на 25% от того объёма, который они обе экспортируют в ЕС и США, тогда можно начинать разговор о некоем противовесе. Но, всё же не о том речь…

Саммит БРИКС в Казани стал полезен тем, что он усугубил раскол и недопонимание внутри клуба, хотя бы по тому факту, что перетягивание одеяла россией в региональных приоритетах Китая, дало понять Си Цзиньпиню, что из под его ног выбивают пол на его собственной кухне. Как думаете, будет в такой ситуации действовать лидер Поднебесной? Уж точно не на пользу ни владимиру путину ни Ким Чен Ыну.

Украина плохо осведомлена во внутреннеполитической расстановке сил в КНДР, поскольку десятилетиями эта страна для нас была не просто закрытой, но и не интересной. А между тем, там много чего интересного. И вот, хотя бы один аспект.

Ким Чен Ын готовит своей преемницей свою 12-ти летнюю дочь Ким Джу-Э. Хотя, после того как появились первые сообщения проблемах с его здоровьем, на его место метила родная сестра – Ким Ё Чжон, которую в ряде кругов считают даже более жестокой и властной, чем толстяк Ким. Небольшой нюанс, для понимания – в 2013 Ким Чен Ын казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, который организовал переворот против председателя госсовета КНДР.

Собственно, в КНДР, своя игра престолов, о которой мы очень мало знаем, а потому и думаем, что безразмерное единовластие исключительно в руках толстяка Кима. И не исключено, что на фоне тех событий, за которыми можем наблюдать в последнее время, особенно после "пафосного" саммита БРИКС, в самой Северной Корее могут начаться некие тектонические движения не в пользу Ким Чен Ына.

Оскомина она такая, спать не даёт.