С сайта президента Украины уберут русский язык: Подоляк рассказал, когда. Видео

С сайта Офиса президента Украины уберут русский язык. Этому решению предшествовало то, что электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с соответствующим требованием набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

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Советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что русский язык будет снят в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам Подоляка, снятие или добавление языка – это техническое изменение внутреннего регламента.

"Мы снимем язык, безусловно, не вижу здесь никакой проблемы. Это технически нужно будет сейчас сделать, сейчас наши айтишники внутренние скажут, что мы там должны переписать и все сделаем. Будет внутреннее распоряжение, подпишет глава Офиса", – сказал он.

Он добавил, что на русском языке последнее время на сайте ОПУ публиковали только речи президента, никакой дополнительной информации не обнародовалось.

"Нет смысла держать этот язык, потому что он уже не исполняет никакой там роли", – резюмировал советник ОПУ.

Стоит отметить, что петиция с требованием убрать русский язык с сайта Президента, представленного лейтенантом ВСУ Андреем Гайдаем, была создана 17 июля.

Украинцы требуют немедленно убрать язык агрессора, который сейчас уничтожает нашу нацию, разрушает города, проводит массовый террор и геноцид украинцев. Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык, который веками насильно насаждали украинцам, а теперь за него убивают под предлогом "защиты рускоговорящих". Украинский народ решительно осуждает такую позорную ситуацию!", – отметил автор.

Всего за несколько дней обращение собрало необходимое для рассмотрения количество голосов. Официального ответа на петицию пока опубликовано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове таксист вступил в спор с украиноязычной пассажиркой. Он заявил ей, что "Харьков – русскоязычный город", что он всю жизнь говорил по-русски и слушал русскую музыку и не собирается менять своих привычек, а вот украиноязычным следует "ехать на западенщину, или где там говорят на задренном языке".

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