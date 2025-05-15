Бывший президент Франции Николя Саркози, подозреваемый по нескольким делам и осужденный по делу о прослушке, был условно-досрочно освобожден. С политика сняли электронный браслет, который он носил с 7 февраля.

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Об этом 15 мая сообщают французские масс-медиа, ссылаясь на прокуратуру Парижа. Как пояснили в прокуратуре, поскольку Саркози исполнилось 70 лет, его просьба об отбытии лишь половины срока наказания является приемлемой.

Так или иначе, однако политик все равно будет находиться под контролем правоохранительных органов и наблюдением службы по пенитенциарной интеграции. Также он будет обязан получать предварительное разрешение суда на любую поездку продолжительностью более пятнадцати дней, а также на любую поездку за границу.

Напомним, что в конце января 29-му президенту Франции исполнилось 70 лет. Когда-то Саркози был одним из самых влиятельных лидеров Европы, однако теперь его имя ассоциируется только со скандалами, коррупционными делами и неоднозначными политическими высказываниями относительно независимости Украины.

Его путь от президента до фигуранта многочисленных уголовных расследований – это история падения, которая затронула и его семью.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший французский президент был осужден по делу о злоупотреблении влиянием. И хотя он уже отбывал наказание, политик все равно был с электронным браслетом на ноге. Дело в том, что уже осужденный француз с февраля этого года регулярно ходит в суд, где рассматривается другое дело.

В частности, Саркози оказался в суде по обвинениям в организации незаконного финансирования из Ливии своей предвыборной кампании 2007 года. Считается, что Саркози получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи значительную сумму. В обмен он обещал помочь "реабилитировать режим Каддафи".

Таким образом, политик условно-досрочно освобожден только по первому делу, а по последнему приговора суда еще нет.

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