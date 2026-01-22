'Мира не будет завтра': Рютте назвал критическую потребность Украины, которую могут закрыть Европа и США. Видео

С началом холодов Россия усилила атаки по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим НАТО должно обеспечить Киев необходимыми средствами противовоздушной обороны.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте. Его слова прозвучали во время"украинского завтрака" на экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня Киев, Харьков, Львов и многие меньшие города Украины подвергаются ударам российских ракет и беспилотников. В Киеве сейчас -20 градусов. Нам нужно сосредоточить внимание на Украине. Давайте не выпускать ее из поля зрения", – говорит генсек.

Не обошел Рютте и тему мирных переговоров. По его словам, мир завтра может не наступить, но Украине нужны необходимые средства перехвата вражеских целей.

"Мирные переговоры – это прекрасно, но мира не будет завтра. Украинцам нужны эти перехватчики завтра. США готовы предоставить столько военной поддержки, сколько нужно, в частности эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечить его продолжение и убедиться, что мы не теряем из виду этот главный вопрос", – заявил Рютте.

Экономический форум в Давосе 2026 – что известно

Напомним, во время форума в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется "не в том направлении". По его словам, за последнее десятилетие она превратилась в проблемный континент.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил политикусворачивания "зеленой энергетики" в США. По его словам, все ветряные электростанции будут демонтированы из-за "убыточности", а на их месте появятся другие "энергетические электростанции".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос, где планирует встретиться с главой Белого дома. Ранее сам Зеленский высказывал сомнения относительно участия в форуме, объясняя это ситуацией в Украине.

