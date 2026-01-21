'США – экономический двигатель планеты': Трамп в Давосе назвал Европу проблемным континентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется "не в том направлении". По его словам, за последнее десятилетие она превратилась в проблемный континент.

Об этом Трамп сказал во время речи на Всемирном экономическом форуме в в Давосе. Он раскритиковал развитие современной западной экономики.

Трамп назвал Европу "проблемным континентом"

Американский лидер, расхвалив достижения экономики США за последний год, обратился к европейцам, отметив, что они могли бы следовать примеру "американского экономического чуда". Однако, по его словам, "некоторые места в Европе уже не узнать".

"Это в очень негативном смысле. Я люблю Европу и хочу, чтобы Европа процветала, но она движется не в правильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом", – заявил Трамп.

По его мнению, к таким катастрофическим последствиям привели государственные расходы, которые постоянно растут, массовая миграция и зависимость от иностранного импорта.

Президент США также раскритиковал энергетическую политику европейских стран, упомянув зеленую энергетику.

Трамп назвал США "экономическим двигателем планеты"

По его словам, "США избежали катастрофического энергетического коллапса, который постиг каждую европейскую страну, прибегшую к новой зеленой афере".

"Вместо того, чтобы закрывать электростанции, мы их открываем. Вместо того чтобы строить неэффективные и убыточные ветряки, мы их демонтируем и не утверждаем новые", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что в отличие от Европы, США сокращают государственный аппарат и переводят чиновников в частный сектор.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты остаются "экономическим двигателем планеты".

"США – это экономический двигатель мира. История показывает, что когда Америка идет на спад, идет на спад весь мир и вы падаете вместе с нами. Когда мы идем на подъем, вы идете за нами вверх", – заявил Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп в Давосе подтвердил политику сворачивания "зеленой энергетики" в США. По его словам, все ветряные электростанции будут демонтированы из-за "убыточности", а на их месте появятся другие "энергетические электростанции".

