Рютте назвал четыре государства, которые тормозят вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал страны, которые тормозят вступление Украины в Североатлантический альянс. Речь идет о Венгрии, Словакии, Германии и США.

Об этом Рютте рассказал после выступления в Институте Рональда Рейгана в США 9 апреля. Также он заявил, что в ближайшее время вопрос членства Украины в НАТО на коллективном уровне не решится.

Генсек отметил, что такие страны, как Германия, Словакия, Венгрия и США, тормозят вступление Украины в Альянс, несмотря на то, что на саммите НАТО в Вашингтоне, когда Альянс отмечал 75-летие, было договорено о необратимом пути Украины в НАТО.

"Не думаю, что сейчас это (членство Украины в Альянсе. – Ред.) находится на столе", — сказал генсек НАТО.

Также он добавил, что не думает, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Однако, по его словам, Альянс перенимает украинский опыт в войне – в частности относительно дронов и антидронових технологий, чтобы имплементировать его в оборонный план НАТО.

"Вы мастера в этом. Зеленский разумно поехал на Ближний Восток помочь странам этого региона противостоять угрозам дронов из Ирана", — сказал Рютте.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательное решение о присоединении нашего государства к Североатлантическому Альянсу зависит от стран-членов НАТО. Со своей стороны Украина уже выполнила все, что необходимо для вступления в военный блок.

Зеленский также признал, что ни предыдущая, ни нынешняя администрация США не видят Украину в НАТО, и об этом говорят открыто. Однако это не означает, по мнению президента, что в будущем членство невозможно.

По словам главы государства, Киев четко заявил о готовности быть частью Альянса и усиливать союзников. Также президент подчеркнул, что если между НАТО и Россией обсуждается новый документ о потенциальном членстве Украины в Альянсе, его должны рассматривать с участием самой Украины, ведь это непосредственно касается нашего государства.

"Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше? Ничего. А теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО", – рассказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA писал о том, сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и какой уровень доверия к Альянсу: опрос раскрыл настроения. Отношение граждан зависит от оценки помощи и роли НАТО в сохранении безопасности.

Также мы сообщали, что Украина и НАТО планируют создать инструмент для тайного обмена информацией. Этот инструмент должен обеспечить закрытый и мгновенный обмен данными между украинским оборонным ведомством и органами НАТО.

