Рябикина – послом в Китай, вместо Шкарлета – Оксен Лисовой: нардеп сообщил о кадровых изменениях в Кабмине

17 марта в правительстве произошли множественные изменения. Вместо Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины станет бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. А Сергея Шкарлета на посту министра образования и науки заменит Оксен Лисовой.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Кроме того, вице-премьер Михаил Федоров получит дополнительные полномочия.

Так, место Рябикина в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности может получить бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. Рябикин продолжит карьеру на дипломатическом направлении.

На должность министра образования и науки вместо Шкарлета рассматривают действующего главу Малой академии наук Оксена Лисового.

В то же время, вице-премьер Михаил Федоров, кроме цифровизации, будет курировать еще и направление образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередные кадровые перестановки. На этот раз они коснулись Службы безопасности Украины и ее областных управлений.