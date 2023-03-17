Рябикина – послом в Китай, вместо Шкарлета – Оксен Лисовой: нардеп сообщил о кадровых изменениях в Кабмине
17 марта в правительстве произошли множественные изменения. Вместо Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины станет бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. А Сергея Шкарлета на посту министра образования и науки заменит Оксен Лисовой.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Кроме того, вице-премьер Михаил Федоров получит дополнительные полномочия.
Так, место Рябикина в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности может получить бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. Рябикин продолжит карьеру на дипломатическом направлении.
На должность министра образования и науки вместо Шкарлета рассматривают действующего главу Малой академии наук Оксена Лисового.
В то же время, вице-премьер Михаил Федоров, кроме цифровизации, будет курировать еще и направление образования.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередные кадровые перестановки. На этот раз они коснулись Службы безопасности Украины и ее областных управлений.
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