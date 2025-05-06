У світі загальна тенденція зростання правопопулістських поглядів, що несе велику загрозу миру в світі. Румунія стоїть перед дуже серйозним випробовуванням. Це вже яскраво видно за результатами першого туру повторних президентських виборів, які відбулися 4 травня. Треба відзначити, що за виключенням двох, учасники гонки зовсім інші. У першому турі лідирує лідер ультраправої партії AUR ("Альянс за єдність румунів") Джордж Сіміон, який є персоною нон ґрата в Україні і Молдові. Він виступає за об'єднання Румунії та Молдови, а також зазіхає на частину української Бессарабії. Сіміон - політик, який критикує ЄС і озвучує кремлівські наративи.

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Друге місце посідає мер Бухаресту, математик Нікушор-Даніель Дан, який проходить до другого туру.

Попередні президентські вибори в Румунії були скасовані рішенням Конституційного суду через втручання у них рф. Тоді на них "переміг" незалежний кандидат Келін Джорджеску, який підтримує російське вторгнення в Україну. Цього разу Джорджеску не брав участі у виборах, його не зареєстрували через кримінальні справи, слідство триває. Але Сіміон пообіцяв, що за його президентства Джорджеску отримає високу посаду у владі.

Другий тур заплановано на 18 травня. Це буде битва між прозахідним напрямком Румунії та антизахідним напрямком.