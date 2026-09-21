"Россию нужно заставить сесть за стол переговоров": Вадефуль призвал международное сообщество оказать поддержку Украине в преддверии зимы

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 21 сентября перед поездкой в Нью-Йорк заявил, что Россию нужно заставить начать серьёзные переговоры о прекращении войны против Украины. Он также призвал международных партнеров укрепить Украину, чтобы при их поддержке она могла оставаться устойчивой в долгосрочной перспективе.

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Об этом говорится в заявлении Вадефуля, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии. В Нью-Йорке глава немецкого МИД примет участие в общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вадефуль подчеркнул, что такие встречи не должны сводиться лишь к обсуждению многочисленных кризисов, конфликтов и войн. По его словам, политически ответственные лица должны быть готовы предпринимать каждый возможный шаг к решению проблем, даже если он кажется незначительным.

Особое внимание Вадефуль уделил войне России против Украины и ситуации в преддверии зимы.

"Мы не опустим руки, особенно там, где наши интересы затронуты больше всего: война Путина с её всё более смертоносными атаками на гражданскую инфраструктуру заставляет украинцев с тревогой ждать предстоящей зимы, а также ведет их страну к экономическому краху и бесчисленным смертям", — сказал он.

По словам министра, Россия должна осознать, что пришло время начать серьёзные переговоры. В то же время, как отметил Вадефуль, Москва всё откровеннее угрожает государствам — членам ЕС и НАТО. Среди таких действий он назвал нарушение воздушного пространства, уничтожение подводных кабелей и гибридные атаки.

В связи с этим Германия будет координировать с партнерами меры по усилению защиты критически важной подводной инфраструктуры. Также страны обсудят более эффективные меры против старых танкеров российского "теневого флота" у немецких берегов.

Вадефуль также призвал международное сообщество совместно взять на себя большую ответственность за морскую безопасность. Он обратил внимание на ситуацию в районе Ормузского пролива и Баб-эль-Мандаба, где Иран и его боевики в течение нескольких месяцев удерживали жизненно важные для свободной торговли маршруты.

Из-за этого поставки энергоресурсов, удобрений и помощи становятся недоступными или с трудом доходят до тех, кто в них остро нуждается. Германия и Европа ощущают на себе последствия этой ситуации, а для многих стран Глобального Юга они ещё более серьёзны: рост цен и неурожаи угрожают самому их существованию.

Вадефуль отметил, что перспектива устойчивого сосуществования без конфликтов уступила место постоянной эскалации, и призвал не привыкать к такой ситуации.

Германия, по его словам, будет вносить свой вклад в преодоление гнетущего молчания между сторонами конфликтов — как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Как писал OBOZ.UA, ранее Йоханн Вадефуль ответил критикам поддержки Украины, признав, что она обходится немецким налогоплательщикам в значительные средства. В то же время он подчеркнул, что в случае отказа от помощи цена может оказаться значительно выше.

По словам Вадефуля, речь идет не только о деньгах, ведь последствиями поражения Украины станут новые человеческие жертвы. Он напомнил о преступлениях российских военных в Украине, в частности об убийствах, пытках, сексуальном насилии и похищениях детей.

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