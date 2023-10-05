Россию не пригласили: Турция готовит встречу по войне в Украине, назван ключевой вопрос – Bloomberg

В Стамбуле (Турция) в конце октября-2023 может состояться очередная международная встреча для обсуждения ситуации в Украине. Ожидается, что там соберутся советники по национальной безопасности, работающие над обеспечением поддержки мирного саммита, который Киев хочет провести позднее в этом году.

Это мероприятие станет третьим после июльских переговоров в Копенгагене (Дания) и августовских в Джидде (Саудовская Аравия). О подготовке Bloomberg сообщил анонимный источник.

Основной темой станет формула мира, предложенная Киевом. "Участники обсудят идеи достижения прочного мира в Украине", – заявило агентство.

Ожидается, что во встрече примет участие ограниченное количество официальных лиц, включая представителей США. Россию (как и на две предыдущие встречи) не пригласили.

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По данным журналистов, Белый дом еще не определил, кто именно полетит в Стамбул на мероприятие.

Украинские и союзные чиновники на двух предыдущих переговорах пытались убедить нейтральные государства не поддерживать Москву. "Союзники рассматривают эти встречи как возможность для Украины объяснить свою позицию напрямую этим странам", – заявили в Bloomberg.

На повестке дня – мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов, а также усилия Киева по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в 2023 году.

В августе на подобные переговоры правительство Саудовской Аравии пригласило советников по нацбезопасности и дипломатии из Украины, нескольких ключевых союзников Киева и других членов Большой двадцатки, таких как Индия, Бразилия и Китай. В целом приехали представители около 40 стран.

Союзники очень хотят, чтобы КНР приняла участие в следующем раунде переговоров, но пока неясно, пришлет ли Пекин своего представителя.

Местом третьей международной встречи рассматривалась Южная Африка, но лидеры этой страны отказались из-за логистических соображений после недавнего проведения саммита БРИКС.

Как писал OBOZREVATEL, 5 октября президент Владимир Зеленский прибыл в город Гранада (Испания) на саммит Европейского политического сообщества. Там представители Украины будут прежде всего добиваться усиления нашей противовоздушной обороны перед зимой.

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