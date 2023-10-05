"Ключевое для нас – усиление ПВО": Зеленский прибыл на встречу лидеров ЕС в Испании

Президент Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада на саммит Европейского политического сообщества. Там представители Украины будут прежде всего добиваться усиления нашей противовоздушной обороны перед зимой.

О важном событии гарант сообщил 5 октября на своем канале в Telegram. Он отметил, что украинская команда будет принимать участие и в общих форматах, и в двусторонних встречах.

Что касается ПВО, то, по словам Зеленского, "уже есть основа для новых договоренностей с партнерами". "Готовимся их подтвердить и реализовать", – написал он.

Президент подчеркнул: Украина "наряду с другими нациями в нашем общем европейском доме" принимает участие в саммите ради безопасности и стабильности на континенте.

Видео дня

"Работаем над усилением имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет весомые предложения. Отдельное внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства. Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", – подытожил гарант.

Добавим: в этом году стартовал уже третий саммит Европейского политического сообщества. Этот формат в мае 2022 года предложил президент Франции Эммануэль Макрон на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину.

Первый саммит прошел 6-7 октября 2022-го в Праге (Чехия). Второй – 1 июня 2023-го в Кишиневе (Молдова).

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза в 2030 году. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные им условия.

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