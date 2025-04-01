'Россияне не выполняют обещаний': Зеленский убежден, что США будут вынуждены ужесточить санкции против России

Россия не выполняет договоренности по прекращению огня по объектам энергетики. Поэтому Соединенные Штаты будут вынуждены усилить санкционное давление на РФ, считает президент Владимир Зеленский.

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Соответствующее заявление он сделал на совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции. Представительница правительства ФРГ приехала в Украину во вторник, 1 апреля.

"Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного влияния, потому что я считаю, что русские нарушают то, что они пообещали Америке", – сказал Зеленский.

Для усиления экономических ограничений против России у президента США Дональда Трампа есть все подходящие инструменты.

Зеленский также заверил, что Украина передает США всю информацию по поводу нарушений врагом частичного прекращения огня.

Добавим, что в вечернем обращении к народу президент сообщил, что Киев уже отправил Вашингтону всю информацию о российских нарушениях "режима тишины" по объектам энергетики. Наше государство настаивает на том, что каждое такое невыполнение договоренностей должно быть зафиксировано и получить ответ от наших партнеров.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Анналена Бербок в Украине встретилась не только с Владимиром Зеленским, но и с главой МИД Андреем Сибигой. Глава украинской дипломатии сообщил, что наша страна работает над достижением взаимоприемлемого соглашения о полезных ископаемых с Вашингтоном. Принципиальная позиция Киева состоит в том, что это соглашение не может противоречить интеграции нашего государства в Европейский Союз.

– Сибига также сказал, что никакого возвращения к экономическим отношениям с Россией быть не может. Москва является экзистенциальной угрозой, и любое сотрудничество с ней только финансирует войну.

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