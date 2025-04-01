"Не может быть никакого возвращения к старым временам": Сибига призвал не питать иллюзий относительно России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никакого возвращения к экономическим отношениям с Россией быть не может. По его словам, Москва является экзистенциальной угрозой, а любое сотрудничество с ней только финансирует войну.

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Об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве. Он добавил, что некоторые страны все еще питают иллюзии о сотрудничестве с РФ, однако это недопустимо. При этом на Москву нужно дальше давить санкциями и усиливать их.

"Отмечаю тем, кто до сих пор имеет иллюзии относительно России: не может быть никакого возвращения к старым временам, к привычному бизнесу с Россией — будь то речь о Nord Stream или другие любые проекты. Москва – это экзистенциальная угроза. Любые связи с Россией – это деньги в российскую военную машину, а значит, прямая угроза безопасности и благополучию каждой европейской семьи", – подчеркнул дипломат.

По словам Сибиги, на встрече с германской коллегой также обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию. Кроме того, большое внимание уделили темам финансовой поддержки Украины со стороны Германии и интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Ценим позицию министра Бербок на этом пути. Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС. Работаем, чтобы это произошло как можно быстрее", – заявил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сибига выразил уверенность, что российско-украинская война закончится в 2025 году. При этом он подчеркнул, что Украина не пойдет на компромисс по некоторым основным принципам, таким как территориальная целостность страны.

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