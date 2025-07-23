'Россияне атакуют практически все': Сырский объяснил, какое оружие критически нужно Украине

На фоне регулярных массированных атак России Украине прежде всего нужны системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты. Также предотвратить вражеские удары помогут дроны-перехватчики и авиация для сбивания БПЛА.

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Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью The Washington Post. Он подчеркнул, что оккупанты обстреливают на нашей территории все, что видят.

"Они целятся практически по всему – аэродромам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор", – сказал Сырский.

Какое оружие нужно Украине

По его словам, новые поставки средств ПВО, в частности американских ракет Patriot, дронов-перехватчиков и легкой авиации для борьбы с БПЛА могут существенно снизить эффективность российских атак. Кроме того, предоставление большего количества ракет средней и большой дальности, таких как американские ATACMS и немецкие Taurus, без ограничений на их применение позволило бы Украине ударить по критической инфраструктуре РФ, обеспечивающей производство вражеских ракет и беспилотников, тем самым замедляя российскую военную машину.

"Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и... у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше", – пояснил главнокомандующий.

Он не стал уточнять, остались ли в Украине мощные системы ATACMS, несмотря на распространенное мнение, что их запасы уже исчерпаны. Отвечая на вопрос, может ли новое поступление американских ракет сохранить жизни украинцев, он ответил коротко: "Конечно".

В то же время, по его словам, Вооруженные силы Украины, которые уступают по численности врагу на передовой, испытывают дефицит не только средств ПВО и ракет, но и 155-мм артиллерийских снарядов. Также он отметил, что критически необходимы новые поставки бронетехники.

"У нас есть высокомотивированные и смелые солдаты, которые могут продвигаться вперед, – сказал он, – но им нужны современные, надежные средства защиты", – сказал Сырский.

Что предшествовало

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что уже идет подготовка к быстрой передаче Украине комплексов Patriot. Альянс получил задание сделать это как можно скорее. Однако он не стал раскрывать, когда именно Украина получит вооружение.

Накануне Александр Сырский сообщил, что провел первый разговор с Алексусом Гринкевичем и получил гарантии относительно нового пакета вооружений для Украины и дальнейшей поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов и НАТО.

Как писал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета.

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