Россия, зверски уничтожая мирных украинцев, угрожает всему цивилизованному миру - Кличко

Россия, зверски уничтожая Украину и мирных украинцев, несет сегодня угрозу для всего цивилизованного мира.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале по итогам участия в форуме мэров на платформе Экономического комитета ООН в Женеве.

"Россия сегодня оказывает геноцид против украинцев. Иначе те ужасы, что мы увидели в Буче, Ирпене, Гостомеле и других пригородах столицы после освобождения их от оккупантов, назвать нельзя. Россия, зверски уничтожая Украину и мирных украинцев, несет угрозу сегодня для всего цивилизованного мира. И мир должен это понимать. И сделать все, чтобы остановить дикость, варварство и военные преступления РФ. Остановить не сочувствием и заявлениями, а реальными и решительными шагами. – Суровыми санкциями против агрессора, военной помощью Украине", – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что сегодня в поддержке и помощи украинскому государству очень важно единство позиции и действий ЕС и других стран-партнеров Украины. – Это касается и экономической, гуманитарной помощи в устройстве беженцев и переселенцев. А также – военной помощи Украине – вооружением, чтобы наше государство могло себя защищать.