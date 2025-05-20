'Россия все еще играет в игры': Каллас пригрозила новыми санкциями ЕС, если Кремль не согласится на прекращение огня

Россия затягивает время, выставляя неприемлемые условия, не идет на прекращение огня и продолжает эскалацию. Если Москва не согласится на безусловный cease-fire, Евросоюз ответит новыми санкциями, которые будут оказывать дальнейшее давление на экономику страны-агрессора и сдерживать ее способность к продолжению войны.

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Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по внешним отношениям. Она отметила, что 20 мая Евросоюз принял очередной пакет санкций против России.

"Сегодня мы приняли еще один пакет санкций, и этот пакет, среди прочего, направлен против "теневого флота" Москвы. Мы имели также дискуссию о том, как наши санкции действительно поражают российскую экономику. Такой удар санкций по экономике РФ является существенным, он сдерживает российскую способность к ведению войны. В то же время негативный эффект для европейской экономики ограничен, потому что мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", – отметила Каллас.

Высшим приоритетом для Европы остается полное и безусловное прекращение огня, подчеркнула высокая представительница ЕС. Она отметила, что Украина согласилась на него уже более 60 дней назад.

В то же время Кремль продолжает "играть в игры" и вести захватническую войну. Единственным вариантом, чтобы принудить Россию к серьезным переговорам, является увеличение давления на нее, подчеркнула Каллас.

"Министры спрашивали о быстром прогрессе по подготовке следующего раунда санкций. Многие страны-члены говорили: если Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня, будет больше давления. Следующий пакет санкций является именно тем давлением, которое мы можем оказать", – сказала высокая представительница ЕС.

Кая Каллас также отметила, что в ходе заседания Совета ЕС партнеры обсудили вклад в гарантии безопасности для Украины, в частности, что именно они могут сделать больше для этого на европейском уровне.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России, они охватили энергетику, экспорт нефти, нарушение прав человека и использование химического оружия. В рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине о новых ограничениях объявила также Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 17-й пакет санкций шагом в правильном направлении. Глава государства рассказал, что обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен следующие санкционные шаги Европы. По его словам, 18-й пакет санкций уже готовится.

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