'Шаг в правильном направлении': Зеленский объяснил, как 17-й пакет европейских санкций должен побудить Россию к миру. Видео

Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против РФ является шагом в правильном направлении. Таких шагов необходимо столько, чтобы Москва заинтересовалась миром. Вся энергетическая инфраструктура страны-агрессора, финансирующей войну, все российские банки, финансовые схемы и военная промышленность должны быть целями для санкций.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 20 мая. "Сегодня есть важные решения по санкциям. Новый европейский санкционный пакет – уже 17-й. Это шаг в правильном направлении", – сказал он.

Зеленский добавил, что должно быть столько санкционных шагов, "сколько нужно, чтобы Россия заинтересовалась миром и почувствовала полную цену за агрессию и желание затянуть войну".

Ведь именно Россия затягивает войну и поэтому ее нефть, танкерный флот, вся энергетическая инфраструктура, финансирующая войну, все их банки, все финансовые схемы, военная промышленность – "все это должно быть целями для санкций".

Глава государства рассказал, что обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен следующие санкционные шаги Европы. 18-й пакет санкций уже готовится, добавил украинский лидер.

"Также есть решение Британии по санкциям – я благодарю за это. Мы продолжаем работать на разных уровнях и с Америкой по санкциям. Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал об окончании войны. Время покажет нашу правоту", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что сейчас Украину посетил кронпринц Норвегии Хокон – это, по словам Зеленского, очень символично и Украина ценит этот шаг.

"Это шаг поддержки нашего народа, борьбы украинцев за свое государство и свою независимость. Много делаем вместе – Украина и Норвегия. В этом году Норвегия предоставит нашему государству почти 8 млрд долларов поддержки", – сказал украинский лидер.

В то же время в разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере "обсудили именно энергетику – гарантируем Украине энергетическую устойчивость".

Также будет больше инвестиций в украинское производство беспилотников, сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал о сегодняшних переговорах с партнерами.

"Сегодня мы продолжаем очень активно работать с нашими партнерами", – сказал он.

Президент добавил, что провел разговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, Урсулой фон дер Ляйен и Йонасом Гаром Стере.

"Сегодня должны еще состояться мои разговоры – день мы не заканчиваем. Нам нужны общие позиции и еще больше скоординированной работы. Дипломатия сильнее, когда все мы вместе", – заявил Зеленский.

С партнерами обсуждаются и "детали и идеи из вчерашнего разговора" с президентом США Дональдом Трампом – важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей мирного процесса, сказал глава государства:

"Именно Америки боятся в России, и именно американское влияние способно сохранить много жизней, если будет влиять на Путина ради завершения войны. Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами – прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников издания Axios, Трамп был относительно доволен разговором с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая, что удивило европейцев. Сейчас он не одобряет усиление санкций против России, считая, что Путин не против переговоров о прекращении огня.

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