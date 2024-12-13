'Россия возвращается в Европу': в МИДе указали на опасную тенденцию в информпространстве

Россия начала активно возвращаться в публичное пространство в Европе. Первые два года полномасштабной войны против Украины ее европейская деятельность в большинстве своем ограничивалась подпольными саботажами, тогда как основная публичная активность сосредотачивалась в других частях света.

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Об этом рассказала руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская на форуме Голос Украины. По ее словам, сейчас ситуация меняется – РФ заметно возвращается в культурное пространство Европы, демонстрируя присутствие на международных площадках.

"Мы видим возвращение российских одиозных имен на международные площадки, Нетребко оперная певица, которая поддерживала российскую агрессию против Украины, она снова востребована европейскими столицами. Мы видим возвращение российского театра и балета, Достоевского снова ставят", – отметила Цыбульская.

Она убеждена, что эта тенденция вызывает тревогу, поскольку она показывает, как Россия стремится восстановить свои позиции в культурной среде Европы. В то же время, в Украине отсутствует единство в противостоянии этой угрозе.

Ярким примером является недавнее назначение Сергея Быкова, руководителя Центра стратегических коммуникаций Министерства культуры. Это человек, принадлежавший к телеканалам Медведчука и продвигавший пророссийские месседжи. И хотя он был уволен через два дня, это решение накануне было принято "без учета мнения гражданского общества и международных партнеров". И данный случай подчеркивает опасную тенденцию пренебрежения интересами общественности.

"Нам нужно объединяться с теми странами, которые понимают угрозу России. РФ хочет нас разъединить и в одиночку это сделать значительно легче. Нам нужен четкий понятный механизм координации, но его сейчас нет. И нам стоит работать над этим", – подчеркнула руководительница Центра стратегических коммуникаций и безопасности.

Работа над созданием единой стратегии и координации является неотложной потребностью, чтобы Украина могла эффективнее защищать свои интересы на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии и Молдове. К каждой стране государство-агрессор применяет разные методы воздействия.

По словам главы государства, единение, сотрудничество, координация будут всегда давать всей Европе больше безопасности, больше экономического роста, больше лидерства в глобальных отношениях.

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