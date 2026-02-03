Россия воспользовалась паузой, чтобы накопить ракеты: Зеленский рассказал, в каких областях Украины сложная ситуация с отоплением после вражеской атаки

Во вторник, 3 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях после российской атаки. Глава государства убежден, что энергетическое перемирие, инициированное Соединенными Штатами, позволило РФ накопить оружие для обстрелов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер подчеркнул, что самая сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре и на Харьковщине.

"Провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже", – написал Зеленский.

Российский террор и нежелание Москвы заканчивать войну

По его словам, во время этого массированного удара враг применил 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и около 450 ударных дронов, преимущественно "Шахедов". Значительная часть воздушных целей, отметил Зеленский, была уничтожена силами ПВО, однако не все удалось сбить.

В результате атаки, зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов, наибольшие повреждения получили Киев, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская и Запорожская области. К ликвидации последствий привлечены все необходимые силы.

Министерству энергетики, МВД и правительству президент поручил использовать резервное оборудование и срочно обратиться к партнерам за дополнительной поддержкой. В частности этот вопрос он обсуждает с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, также в Лозовой на Харьковщине", – указано в сообщении.

Во всех городах и общинах, где были удары, работают ремонтные и аварийные бригады и задействованы все ресурсы энергетических компаний.

Президент также дал отдельные задачи для Министерства обороны и командующего Воздушных сил ВСУ.

"Ожидаю от МИД Украины и всего нашего дипломатического корпуса максимально активной работы для информирования партнеров о том, что происходит, и организации достаточной поддержки для наших людей, для нашей страны", – отметил глава государства.

Он убежден, что каждый подобный удар демонстрирует, что Кремль планирует продолжать войну и поверхностно воспринимает дипломатические усилия.

"Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом. Слава Украине!" – резюмировал украинский лидер.

Напомним, вечером, 2 февраля, Россия начала очередную атаку на Украину, запустив сотни ударных беспилотников из ряда локаций. Под утро оккупанты запустили несколько десятков баллистических и крылатых ракет. Целью российского террора в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российские террористические войска совершили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под обстрелами оказались Днепр и область, в результате чего в населенных пунктах произошли пожары и разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших. Также под ударом оказались Одесская область, там без электроэнергии остались более 50 тыс. человек.

