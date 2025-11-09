'Россия увеличила удары': Зеленский – о новых санкциях против врага, договоренностях с партнерами и ликвидации последствий атак. Видео

Войска Российской Федерации увеличили свою ударную силу и используют больше баллистики, обстреливая Украину. Для нас это означает большую потребность в ПВО, резервах оборудования, четкой и оперативной работе в регионах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам в конце 1355-го дня войны – в воскресенье, 9 ноября. Видео опубликовано пресс-службой ОП на YouTube-канале.

Зеленский сообщил, что во многих областях ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы работают практически круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия ударов противника.

"Продолжается восстановление, и хоть сложная ситуация – все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений", – отметил он.

Партнеры будут помогать в поддержке энергетики

"Будут в ближайшие недели новые наши переговоры ради большей поддержки энергетики – конкретных решений, необходимого финансирования и нужного нам оборудования. Есть страны, которые уже помогают – в частности это государства Северной Европы, – и мы готовим договоренности также со странами Южной Европы. Очень важна – с политической точки зрения – именно такая географически сбалансированная поддержка Украины в Европе", – отметил глава государства.

Санкций нужно больше

Президент напомнил, что 9 ноября Киев расширил санкции против агрессора. В список попали российские чиновники, которые работают на оккупацию; пропагандисты разного рода, которые оправдывают действия диктатора Владимира Путина, пытаются "нормализовать" войну и оккупацию; коллаборационисты, которые работают на российскую машину войны.

"Россия продолжает войну, в ответ на это должно быть наше сильное с партнерами давление – такое, чтобы это было ощутимо для России – чтобы у были у них потери, чтобы политически это ощущалось", – подчеркнул Зеленский.

РФ много раз пыталась врать миру о происходящем, пыталась "сорвать процессы с Соединенными Штатами Америки, с Европой".

"На все – своя реакция, свои санкции. Готовим вместе с партнерами в Евросоюзе уже и 20-й пакет санкций. Мы ожидаем в течение месяца подготовку содержания этого пакета", – сообщил президент.

Украина предлагает, чтобы ЕС включил в список российских юридических и физических лиц, зарабатывающих на энергоресурсах, похитителей украинских детей. Кроме этого, необходимо противодействовать схемам, позволяющим работать ВПК страны-агрессора.

"Каждая российская ракета, каждый российский дрон – это конкретные компоненты из других стран, конкретных стран, без которых просто не было бы российского оружия. Работа по этому должна быть значительно активнее, и это ответственность, в частности, МИД Украины", – отметил президент.

Благодарность украинским спасателям

В конце обращения Зеленский отметил работников ГСЧС Украины:

на Полтавщине: Евгений Лучко, Олег Коркишко, Владимир Мартыненко, Владимир Пирог, Александр Коляка;

на Харьковщине: Юрий Подтыкан, Владимир Подгорный, Дмитрий Горин, Алексей Чаплыгин, Владимир Федота.

"Спасибо! Спасибо каждому, кто работает ради нашего государства, спасибо всем, кто помогает, и каждому, кто бьется ради нашего государства как ради самого себя. Спасибо всем. Слава Украине!" – сказал президент.

