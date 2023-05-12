Россия цинично созвала Совбез ООН из-за 'притеснений' УПЦ МП в Украине

Представители государства-агрессора России, которое уже 15 месяцев ведет против Украины полномасштабную войну, пошли на очередной циничный шаг в Совбезе ООН. Россияне созвали заседание в формате Аррии якобы из-за "преследования" в Украине УПЦ МП.

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Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter. Речь идет о неформальном заседании в формате Аррии. Такие встречи в Совбезе ООН проводят для "откровенного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок". Заседания проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета.

По словам Кислицы, Москва пригласила "докладчиками" лиц, приближенных к главарю ЧВК "Вагнер", российскому олигарху Евгению Пригожину. Речь идет про директора неправительственной организации "Фонд борьбы с несправедливостью" Миру Тераду, протоиерея УПЦ МП Андрея Павленко и епископа УПЦ МП Гедеона (Харона).

По убеждению украинского дипломата, министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров приказал постпреду РФ в ООН Василию Небензе усилить "медийное присутствие пригожинских прихвостней-пропагандистов".

Кислица напомнил, что Гедеон был депортирован из Украины в 2019 году. Ранее считался "настоятелем" "МАФ-церкви", незаконно построенной в исторической зоне возле Десятинной церкви в Киеве. Теперь, по данным постпреда, он "молится" о оккупационной армии России.

Мира Терада (до 2017 года – Оксана Вовк) была арестована в США за отмывание денег. Она заключила соглашение со следствием, чтобы избежать обвинений в хранении наркотиков.

"В настоящее время она личная пропагандистка Пригожина и глава так называемого "Фонда борьбы с несправедливостью", созданного главарем "Вагнера". Награждена орденами "Луганской народной республики", – написал Кислица.

Андрей Павленко – бывший священник УПЦ МП на Донбассе, российский шпион. Он сообщал россиянам места дислокации украинской армии и имена проукраинских активистов на Донбассе. Был включен в обмен пленными, его встречал лично Пригожин. Сейчас, как пишет Кислица, Павленко восхваляет ЧВК и ее главаря в интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди пособников России в полномасштабном вторжении в Украину оказались и представители духовенства. СБУ открыла уголовные производства, в которых фигурируют более 60 священников УПЦ московского патриархата, часть которых уже потеряла гражданство Украины.

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