'Россия теряет влияние': Зеленский указал на провал Путина и объяснил ситуацию с США

Президент Украины Владимир Зеленский оценил нынешнее положение Кремля на международной арене. По его словам, жесткая и непреклонная позиция диктатора РФ Владимира Путина может быть следствием как его личных заблуждений, так и дезинформации со стороны военного командования.

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Глава государства подчеркнул, что истинные мотивы главаря Кремля не имеют значения, ведь ложь стала основой его политики с самого первого дня вторжения в Украину. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Провалы и международная изоляция Кремля

По словам Зеленского, оправдания Кремля о "спасении русскоязычных" изначально были ложью и дезинформацией. Тем не менее, на пятый год войны Москва продолжает использовать эти нарративы с единственной цели – удерживать и склеивать российское общество.

Зеленский констатировал, что Россия стремительно теряет свои позиции в мире и переживает серию крупных геополитических поражений. Украинский президент подчеркнул, что отрезвляющим ударом для Москвы стал разгром на парламентских выборах в Венгрии Виктора Орбана, который долгие годы был ключевым европейским союзником Путина.

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Кроме того, по мнению Зеленского, Кремль также потерпел поражение на постсоветском пространстве, ведь попытки Кремля продвинуть пророссийских кандидатов в Молдове и Армении не увенчались успехом. По словам президента Украины, Москва также стремительно теряет рычаги влияния на Азербайджан.

"Они изолированы внутри Европы и от Соединенных Штатов. Поэтому они одни", – резюмировал Зеленский.

Отношения с Трампом

Комментируя действия Вашингтона после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, Зеленский проявил дипломатическую осторожность. Несмотря на сокращение американской помощи, скандал в Овальном кабинете и прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске, украинский президент выразил благодарность американскому народу за поддержку.

При этом Зеленский подчеркнул, что регулярно пытается указать американцам на истинную сущность российского диктатора.

"Я всегда говорил президенту Трампу, что Путин лжет. Он играет с вами, с Белым домом", – говорит Зеленский, добавляя, что благодарен американцам за "сильную поддержку".

Смещение фокуса США на Ближний Восток

Также Зеленский прокомментировал смену военного и дипломатического фокуса Соединенных Штатов на Ближний Восток. Глава государства с пониманием, но и с очевидным разочарованием признал, что внимание Вашингтона сейчас вынужденно переключилось на войну с Ираном.

Зеленский отметил, что понимает, почему администрация Трампа расходует огромные объемы ракет и вооружения на конфликт с Тегераном. Тем не менее, президент Украины с сожалением добавил, что Киев никогда не получал от США военной поддержки такого уровня и масштаба, какую Вашингтон сейчас оказывает своим союзникам на Ближнем Востоке.

"Конечно, с самого начала войны с Ираном их фокус сместился. Киев в отличие от союзников США в Персидском заливе и Израиля – никогда не получал такой поддержки. Жаль", – сказал президент Украины.

Напомним, Зеленский 8 июня провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий военный эксперт и бывший советник Министерства обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что переговорный процесс вокруг Украины в нынешнем формате фактически завершился. По его мнению, единственным способом заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к реальным переговорам остается усиление военной поддержки Киева.

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