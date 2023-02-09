"Россия – террористическое государство": Моравецкий указал на преступления Кремля и раскритиковал промедление с военной поддержкой для Украины

Задержки с поставками военной помощи Украине противоречат интересам Европы и вселяют в Кремль чувство уверенности в себе. Переговоры с агрессором невозможны, пока оккупанты совершают страшные военные преступления на украинской территории.

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С такими тезисами выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он сказал, что Россия теперь стала террористическим государством и ежедневно разрушает украинские города, наносит удары по гражданским объектам, убивает женщин и детей.

"Масштабы военных преступлений России просто чудовищны. Пока они не прекратятся, говорить не о чем", – подчеркнул он.

Часть вопросов, заданных политику на интервью, касалась поддержки украинской армии. Моравецкий активно выступает за ускорение всех процессов, связанных с передачей оружия и военной техники. Свое государство он ставит в пример.

"Если бы все страны отреагировали с такой же скоростью и решимостью, как Польша, сегодня мы были бы намного ближе к победе Украины", – считает премьер.

При этом, комментируя недавние решения Германии, глава польского правительства сказал, что "лучше поздно, чем никогда". В то же время, по его мнению, от одной из сильнейших европейских стран можно было бы ожидать больше усилий, потому что "Берлин декларирует больше помощи, чем дает на самом деле".

"Мы считаем войну в Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы", – подчеркнул Моравецкий, усомнившись в "эскалации" со стороны РФ. Он сказал, что вести войну против стран НАТО у России нет сил.

Кремль мог бы закончить вторжение в любой день, выведя войска из украинских земель, но не хочет этого, добавил политик.

Как писал OBOZREVATEL:

– Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявлял, что сценарий сохранения Россией лица – это наихудшее завершение войны из всех возможных.

– Польский президент Анджей Дуда говорил, что готов построить так называемый железный занавес "до самых облаков", чтобы уберечь свое государство от российской агрессии. Поляки, как подчеркнул он, больше никогда не хотели бы увидеть у себя "русский мир".

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